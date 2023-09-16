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Beyaz Gazete
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Canan Kaftancıoğlu’ndan değişim çıkışı! Özgür Özel’e böyle mesaj gönderdi: Komik arkadaşlar ya!

CHP'de başlayan değişim krizi zirveye ulaştı. Bir dönem Kemal Kılıçdaroğlu için gözyaşı döken CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti yönetimini eleştirerek genel başkan adayı olduğunu açıkladı. Konuşmasında tüzük değişikliğinden 3 dönem kuralına kadar pek çok konuya vurgu yaptı. İşte bu sözleri, Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan Canan Kaftancıoğlu'nu kızdırdı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Özgür Özel'in açıklamalarına şu mesajı yolladı: Komik arkadaşlar ya!

Canan Kaftancıoğlu’ndan değişim çıkışı! Özgür Özel’e böyle mesaj gönderdi: Komik arkadaşlar ya!
Ekleme: 16.09.2023 - 13:08 Güncelleme: 18.09.2023 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Canan Kaftancıoğlu’ndan değişim çıkışı! Özgür Özel’e böyle mesaj gönderdi: Komik arkadaşlar ya!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından başlayan değişim krizi, hız kesmedi. Önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkan olmak için harekete geçti. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu tarafından adaylığı engellendi.

Bu kez CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 'Ne görev verilirse yaparım' çıkışıyla genel başkanlık koltuğuna aday olduğunu söyledi. Dün de Genel Merkez'de yaptığı açıklamalarla adaylığını resmen ilan etti.

Canan Kaftancıoğlu’ndan değişim çıkışı! Özgür Özel’e böyle mesaj gönderdi: Komik arkadaşlar ya!

CHP Grup Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu temsil eden Özel, adaylığını açıklamasına rağmen görevinden istifa etmeyeceğini söyledi.

Canan Kaftancıoğlu’ndan değişim çıkışı! Özgür Özel’e böyle mesaj gönderdi: Komik arkadaşlar ya!

24, 25, 26, 27 ve 28. dönem milletvekili olan Özgür Özel, açıkladığı tutum belgesinde 'Milletvekilleri, belediye başkanları için 3 dönem kuralı getirilecektir' ifadelerine yer verdi. İşte bu sözleri, çok eleştirildi.

Gözler ise Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerine çevrildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu önce Özgür Özel'i sosyal medyadan tebrik etti. Ancak bugün katıldığı programda, Özel'i sert bir dille eleştirdi.

Canan Kaftancıoğlu’ndan değişim çıkışı! Özgür Özel’e böyle mesaj gönderdi: Komik arkadaşlar ya!

Canan Kaftancıoğlu, '2018'deki tüzüğün mimarı olanlar çıkıyor diyor ki 'Partide değişim şart'. Kardeşim önce kendinizi değiştirin ya başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Neyi değiştireceksiniz? Kendinizi değiştirmenin dışında' dedi.

Canan Kaftancıoğlu’ndan değişim çıkışı! Özgür Özel’e böyle mesaj gönderdi: Komik arkadaşlar ya!

Özgür Özel'in 3 dönem kuralı çıkışını da değerlendiren Canan Kaftancıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Şimdi düşünün ben 4 dönem bilmem ne yaptım 5 dönem bilmem ne yaptım. 6 dönem, hani şimdi de hani siyasi yasaklıyım ama siyasi yasaklı olmasam bir başkanlık adayı olmayacaktım.

Canan Kaftancıoğlu’ndan değişim çıkışı! Özgür Özel’e böyle mesaj gönderdi: Komik arkadaşlar ya!

5 dönem, 6 dönem yapıp da çıkıp size 'Arkadaşlar tüzüğe dönem sınırlaması getirmek lazım' deseydim… Komik ya arkadaşlar. Önce dediğiniz şeyi kendinizi uygulayacaksınız. Örgüt Allah aşkınıza kişileri bir yere taşımak için bir araç mıdır?

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