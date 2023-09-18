Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi açıklaması: Yeni bir dünya inşa edeceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'deki temasları kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Atacağımız böyle bir adımla yeni bir dünyayı inşa etme fırsatını bulacağız. Körfez ülkelerinin çok kararlı olduğunu gördük. Biz de kararlıyız." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta "13. Concordia Yıllık Zirvesi"ne katıldı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
ABD gibi bir ülke ekonomisiyle her alanda dünyada farklı bir konuma oturmalı. ABD ile çok boyutlu ilişkimiz var. Türkiye'deki ABD firmaların yatırımı 14,5 milyar dolar. ABD'nin Türkiye'deki yatırımlarının artması bizim beklentimizdir. İkili ticaretimiz 32 milyar doları aşmış vaziyette.
Türkiye olarak salgın dönemini başarılı bir şekilde atlattık. Bazı ülkeler içine kapanık politikalar geliştirdiler ama bizde böyle bir şey söz konusu değildi. Salgın döneminde 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek gönderdik.
TAHIL KORİDORU
Afrika ülkelerine çok daha fazla tahıl gönderilmeli. Sayın Putin ile bir görüşmemiz oldu. '1 milyon ton yetmez, artırmanızı rica ediyorum' dedim. Telefon diplomasisi ile süreci işletmeyi, 'Rusya olarak üzerimize düşen görevi yerine getirelim' dediler. Tahıl koridoruna hızla dönülmeli.
"GÜCÜMÜZ NATO ÜLKELERİ ARASINDA DA TAKDİR GÖRÜYOR"
NATO'nun en eski üye ülkelerinden bir tanesiyiz. Yeni değiliz. İlk 5 ülke arasında yer alıyoruz. Bundan şu ana kadar taviz vermedik. Gücümüz NATO ülkeleri arasında da takdir görüyor. Biz aldığımız görevleri yerine getiren bir ülkeyiz. Bundan sonra da aynı şekilde görevi ifa etmeye devam edeceğiz.
"HER TÜRLÜ YARDIMI GÖNDERMEYE HAZIRIZ"
6 Şubat deprem felaketi ardından Fas ve Libya'da meydana gelen felaketlerin acısını ancak biz biliriz. Biz bunu yaşadık. 50 bin kaybımız oldu. Konutları yıkılan vatandaşlarımız bir an önce evlerine yerleşsin istiyoruz. Bakanlığımız yoğun olarak çalışmaları sürdürüyor. Fas ve Libya'ya süratle yardım için ekiplerimizle 'Biz hazırız' dedik. Fas'tan geri dönüş almadık, Libya'dan geri dönüş aldık. 3 uçak ve 3 gemi gönderdik. Talep olursa her türlü yardımı göndermeye hazırız dedik.
ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI
Küresel enflasyon dünyayı tehdit eden bir durum. Biz de bu enflasyonu şu anda bedelini ödedik, ödüyoruz. Ekonomi ekibimiz yoğun bir gayretin içinde. Başarılı bir süreci yönetiyorlar. Yıl sonu bunu başaracağız. Gerekli olumlu neticeyi alacağız ve 2024'e çok daha farklı bir şekilde gireceğiz.
"YENİ BİR DÜNYA İNŞA ETME FIRSATI BULACAĞIZ"
(Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi) "Atacağımız böyle bir adımla yeni bir dünyayı inşa etme fırsatını bulacağız. Körfez ülkelerinin çok kararlı olduğunu gördük. Biz de kararlıyız."
YENİ ANAYASA
(Yeni anayasa) TBMM'de partiler olumlu cevap verirse değiştirmeyi başarırız. Çağrı yapmaya devam edeceğim. Bu, ortak meselemiz, birlikte çözmemiz lazım."