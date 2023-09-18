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Aydın'da evinde 35 silah ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Aydın’ın Çine ilçesinde, M.K.'nin evinde yapılan aramada 35 tabanca ve tüfek ile tabanca mermisi ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., tutuklandı.

Ekleme: 18.09.2023 - 14:06 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:07 / Editör: Ozge Selin
Aydın'da evinde 35 silah ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler silah kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmada M.K.'nin (50) ev ve iş yerine dün akşam saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 13 tabanca, 22 tüfek, 335 tabanca fişeği, 586 basılmış fişek, 375 kapsülü takılmış av tüfeği kartuşu, 4 kilogram barut ve saçma, 99 tabanca parça ve tertibatı, 6 şarjör, 12 tüfek parça ve tertibatı, 14 ağzı açılmış namlu, 51 silah tamir ve yapımında kullanılan alet edevat, 1 uzun namlulu silah susturucusu, 2 scope dürbün, 1 torna makinesi, 1 kovan doldurma makinesi, 4 bakım yağı, 13 tarihi değeri olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydın'da evinde 35 silah ele geçirilen şüpheli tutuklandı

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