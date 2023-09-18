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7 günlük yasak kararı! Valilik tüm detayları duyurdu...

Hakkari Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında şehir genelinde 7 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyuruldu. İşte detaylar... .

Ekleme: 18.09.2023 - 14:19 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
7 günlük yasak kararı! Valilik tüm detayları duyurdu...
Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklamaları, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 7 gün yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların engellenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

7 günlük yasak kararı! Valilik tüm detayları duyurdu...

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Hakkari sınırları içinde 17 Eylül saat 08.00'den 23 Eylül saat 20.00'ye kadar 7 gün süreyle umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, ses-yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma, imza kampanyası, her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma ve benzeri türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır.'


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