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İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! 'İttifakı kendi için tasarladı'

28 Mayıs hezimeti sonrası Millet İttifakı’nda karşılıklı sert açıklamalar yapılmış ittifak masası dağılmıştı. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz seçim hezimetinden sorumlu tuttuğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “kendi çıkarlarını ülke menfaatlerinin önüne koydu” diyerek tepki gösterdi.

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! 'İttifakı kendi için tasarladı'
Ekleme: 17.09.2023 - 14:08 Güncelleme: 17.09.2023 - 14:09 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! 'İttifakı kendi için tasarladı'
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz sosyal medya platformu üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sert sözlerle yüklendi. Bilge Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun kendisini ittifakın merkezine koyması anlayışı ile ortak bir yol yürünemeyeceğini belirtti.

"DOĞRU TEŞHİSİN YAPILMASI ŞART"

Bilge Yılmaz: "Partiler ve siyasi aktörler seçim sonrası yeni yollar arayışında. Burada doğruyu bulabilmek için teşhisin doğru yapılması şart. Kolay kazanılacak bir seçimi yanlış strateji yüzünden kaybettik. Peki bu strateji neden yanlış inşa edildi?" dedi.

"KENDİ MENFAATLERİNİ ÜLKE MENFAATİNİN ÖNÜNE KOYDU"

Zehir zemberek sözlerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Bilge Yılmaz; "Aslında cevap çok basit. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları, kendi geleceklerini milletimizin menfaatlerinin önüne koyarak kendi çarklarını döndürecek şekilde ittifakı tasarladılar. Süreç dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmedi. Son düzlükte ortakların yapıcı onerlilerini reddeden bir tek adam dayatmasıyla ardı ardına hatalar yapıldı. Ve seçim AK Parti'ye adeta hediye edildi." ifadelerini kullandı.

"SEÇİM HEZİMETİNİN SORUMLULUĞUNU ALMADI"

Siten dolu sözlerine devam eden Bilge Yılmaz; "Benzer stratejileri uygulayıp farklı sonuçlar beklemeyi bırakmalıyız. Hemen her partide bulunan ve Kılıçdaroğlu'nun ittifak modelini merkeze alan anlayış ile daha fazla yol yürüyemeyiz. Reddettiğimiz model, kusursuz işleyen ve başarılı bir ittifak değildir. Aksine istisnasız bütün ittifak partilerini zayıflatan ve başarısızlık karşısında sorumluların maliyet ödemediği problemli bir yapıdır. Toplumdaki karamsarlığı ve çaresizliği kıracak, özellikle gençlerimize umut verecek formüllere, politikalara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu.

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