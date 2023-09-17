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İBB personeli dehşeti! Belediye aracıyla vatandaşı ezdi: 5 parmağını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personeli Yaşar Ö., resmi plakalı temizlik aracıyla önce vatandaşın aracına çarptı. Olay yerinden kaçmak için aracı çalıştıran Yaşar Ö. hız yaptığı esnada sürücüyü aracın altına alarak ezdi. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden sürücü, geçirdiği 8 ameliyat sonrası sol ayağındaki 5 parmağını kaybetti. Dehşet anları kameraya saniye saniye yansıdı.

Ekleme: 17.09.2023 - 11:15 Güncelleme: 17.09.2023 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
İBB personeli dehşeti! Belediye aracıyla vatandaşı ezdi: 5 parmağını kaybetti
İstanbul'daki olay, geçtiğimiz Temmuz ayında meydana geldi. İddiaya göre, Maltepe'de yaşayan Celal Sönmez (31) arkadaşları ile buluşmak üzere aracıyla Şişli'ye gitti. Gece eve döneceği esnada aracı arıza veren Sönmez, otomobilini yol kenarına çekerek durumu bildirdiği araç arıza ekibini beklemeye başladı.

SÜRÜCÜYÜ EZDİ

O sırada yol temizleme görevi için resmi plakalı temizlik aracıyla caddeye gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personeli Yaşar Ö, Sönmez'den aracını çekmesini istedi. Celal Sönmez'den aldığı 'aracım arıza yaptı servis bekliyorum' cevabına sinirlenen personel, hakaretler savurarak temizlik aracına geri döndü ve ardından Sönmez'e ait otomobile çarptı.

Aracı hasar alan Sönmez, otomobilinden inerek tutanak tutturmak için Yaşar Ö. ile konuşmak istedi. Olay yerinden kaçmak için aracı çalıştıran Yaşar Ö. hız yaptığı esnada 31 yaşındaki Celal Sönmez'i aracın altına alarak ezdi.

5 PARMAĞINI KAYBETTİ

Olayda ayaklarından ağır yaralanan Celal Sönmez, 'ambulans çağır' diyerek temizlik personeli Yaşar Ö'den yardım istese de şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden Sönmez, geçirdiği 8 ameliyat sonrası sol ayağındaki 5 parmağını kaybetti. Sönmez ailesi konuyu yargıya taşıdı. Temizlik personeli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

İBB personeli dehşeti! Belediye aracıyla vatandaşı ezdi: 5 parmağını kaybetti

HAKARET ETTİ, OTOMOBİLİME KASTEN ÇARPTI

Yaşanan olay sonrası sol ayağındaki 5 parmağını kaybeden Celal Sönmez, "Aracım arıza yapınca yol kenarına çekip dörtlülerimi yaktım ve araç arıza servisine durumu bildirdim. O esnada İBB'ye ait temizlik aracı arkama yanaşarak aracı oradan çekmemi istedi. Aracımı biraz daha öne aldım. Bir süre sonra araçtan inen temizlik personeli yanıma gelerek hakaret etmeye başladı. Aracına binerek otomobilime kasten çarptı.

Ben de tutanak tutmak için kendisini durdurmak isteyince kasıtlı olarak aracı resmen üzerime sürdü, ezdi. Beni bu hale getirdi. Olay esnasında kendisinden ambulans çağırması için yardım istedim ancak kendisi kaçmayı tercih etti. 8 ameliyat geçirdim. Sol ayağımdaki 5 parmağımı kaybettim. Ayağımı kaybetme riskim hala devam ediyor. Bu şahıs daha ben hastaneden çıkmadan serbest bırakıldı. Benim hayatımı kararttı. Tek istediğim şey adalet" diye konuştu.
İBB personeli dehşeti! Belediye aracıyla vatandaşı ezdi: 5 parmağını kaybetti
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