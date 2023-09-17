Bakan Bolat: Amerikan iş dünyasının üyeleriyle bir araya geleceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'de iş dünyası ile yapılacak görüşmelere dair açıklamalarda bulundu. Bolat, "2022 yılı itibariyle 38 milyar dolarlık karşılıklı ticarete ulaştığımız ABD ile daha önce belirlenmiş 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmi hedefimize ulaşabilmek, Amerikalı firmaların Türkiye’deki yatırımlarının artırılması ve küresel tedarik zincirinde ülkemizin daha güçlü yer alması için yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu."Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu görüşmelerine iştirak etmek için ABD'deyiz. New York'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın üst düzey resmi görüşmelerinde yeralacağız, diğer taraftan iş insanlarıyla da biraraya geleceğimiz yoğun bir programımız olacak.Ekonomik ve ticari bağlarımızı daha da güçlendirmeye yönelik olarak 19 Eylül Salı günü Goldman Sachs ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Global Yatırımcılar Konferansına katılarak, Amerikan iş dünyasının üyeleriyle bir araya geleceğiz.20 Eylül Çarşamba akşamı, DEİK - Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) toplantısına katılım sağlayarak, Türkiyemiz ve ABD arasındaki ticari ve yatırım işbirliğinin artırılması hedefi doğrultusunda karşılıklı olarak atılacak adımlara ilişkin yoğun görüşmeler gerçekleştireceğiz.2022 yılı itibariyle 38 milyar dolarlık karşılıklı ticarete ulaştığımız ABD ile daha önce belirlenmiş 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmi hedefimize ulaşabilmek, Amerikalı firmaların Türkiye'deki yatırımlarının artırılması ve küresel tedarik zincirinde ülkemizin daha güçlü yer alması için yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz.Ziyaretimizin ve gerçekleştireceğimiz görüşmelerimizin ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum."