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ABD'ye giden Başkan Erdoğan’a New York’ta sevgi seli! İnsanlar Türkevi'ne akın etti

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu için ABD'ye giden Başkan Erdoğan New York'ta coşkuyla karşılandı. ABD'nin her yerinden New York'taki Türkevi'nin önüne gelen vatandaşlar Başkan Erdoğan'a sevgi seli gösterisinde bulundu.

ABD'ye giden Başkan Erdoğan’a New York’ta sevgi seli! İnsanlar Türkevi'ne akın etti
Ekleme: 17.09.2023 - 09:18 Güncelleme: 17.09.2023 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
ABD'ye giden Başkan Erdoğan’a New York’ta sevgi seli! İnsanlar Türkevi'ne akın etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'de Türk vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'de bulunan Türkevi'ne geldi.

Başkan Erdoğan'ı görmek isteyen vatandaşlar, saatler öncesinden Türkevi'nin önüne akın etti.

Başkan Erdoğan, kendini karşılayan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

ABD'ye giden Başkan Erdoğan’a New York’ta sevgi seli! İnsanlar Türkevi'ne akın etti

New York'ta 20 yıldır yaşadığını belirten bir vatandaş, "Çok heyecanlıyım, kendisine yıllar önce 'Tayyip Baba' diye seslenmiştim.

O da bana 'evet evladım' diye bana cevap vermişti New York Library önünde.

Son anda öğrendim geleceğini, taksiye atlayıp hemen geldim, kaçırmak istemedim" dedi.

Başkan Erdoğan'ı görmek için saatlerce yol geldiklerini ifade eden vatandaşlar, Başkan Erdoğan'ı çok sevdiklerini dile getirdi.
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