Zehir tacirlerine darbe! Bakan Yerlikaya ilde gerçekleştirilen dev operasyonu duyurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya zehir tacirlerine yönelik 8 ilde gerçekleştirilen dev operasyonu duyurdu. Bakan Yerlikaya, “Antalya, Sakarya, Bingöl, Osmaniye, Adıyaman, Ağrı, Konya ve Bursa’da düzenlenen operasyonlarda 4️2 zehir taciri yakalandı” dedi.
Sosyal medya hesabı twitter üzerinde paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 8 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 42 kişinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
ANTALYA
Antalya İl Jandarma Komutanlığımızca uyuşturucu madde imalathanelerine ve imalatçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; 20 zehir taciri yakalandı. 18'İ tutuklandı. 2'sine adli kontrol kararı verildi.
SAKARYA
Sakarya İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonlarda 46 kg kubar esrar, 2 kg muhtelif uyuşturucu ele geçirildi. 6 kişi yakalandı.
BİNGÖL
Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda 4.5 kg kubar esrar, 7.5 kg toz esrar ele geçirildi.
OSMANİYE
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda, 27 kg kubar esrar, 1 kg toz esrar ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.
ADIYAMAN
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda; 1.6 kg kubar esrar ele geçirildi. 6 kişi yakalandı.
AĞRI
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda: 1.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 kişi yakalandı.
KONYA
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda: 22 Bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 kişi yakalandı.
BURSA
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: 2 kg kubar esrar ele geçirildi.
Operasyonu düzenleyen Kahraman Emniyetimizi, Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duaları sizinle. Geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek
ANTALYA
Antalya İl Jandarma Komutanlığımızca uyuşturucu madde imalathanelerine ve imalatçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; 20 zehir taciri yakalandı. 18'İ tutuklandı. 2'sine adli kontrol kararı verildi.
SAKARYA
Sakarya İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonlarda 46 kg kubar esrar, 2 kg muhtelif uyuşturucu ele geçirildi. 6 kişi yakalandı.
BİNGÖL
Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda 4.5 kg kubar esrar, 7.5 kg toz esrar ele geçirildi.
OSMANİYE
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda, 27 kg kubar esrar, 1 kg toz esrar ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.
ADIYAMAN
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda; 1.6 kg kubar esrar ele geçirildi. 6 kişi yakalandı.
AĞRI
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda: 1.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 kişi yakalandı.
KONYA
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda: 22 Bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 kişi yakalandı.
BURSA
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: 2 kg kubar esrar ele geçirildi.
Operasyonu düzenleyen Kahraman Emniyetimizi, Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duaları sizinle. Geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek