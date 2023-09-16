Zehir tacirlerine darbe! Bakan Yerlikaya ilde gerçekleştirilen dev operasyonu duyurdu

Sosyal medya hesabı twitter üzerinde paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 8 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 42 kişinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Antalya İl Jandarma Komutanlığımızca uyuşturucu madde imalathanelerine ve imalatçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; 20 zehir taciri yakalandı. 18'İ tutuklandı. 2'sine adli kontrol kararı verildi.Sakarya İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonlarda 46 kg kubar esrar, 2 kg muhtelif uyuşturucu ele geçirildi. 6 kişi yakalandı.Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda 4.5 kg kubar esrar, 7.5 kg toz esrar ele geçirildi.Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda, 27 kg kubar esrar, 1 kg toz esrar ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda; 1.6 kg kubar esrar ele geçirildi. 6 kişi yakalandı.Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda: 1.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 kişi yakalandı.Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda: 22 Bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 kişi yakalandı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: 2 kg kubar esrar ele geçirildi.Operasyonu düzenleyen Kahraman Emniyetimizi, Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duaları sizinle. Geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek