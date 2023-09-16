Türkiye’nin enerji adımları dünya gündeminde! Yunan gazeteden çarpıcı sözler: Bu adımla resmen simge olacaklar!

Türkiye'nin bölgesel ve küresel alanda attığı adımlar tüm dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor. Yerli ve milli hamlelerle askeri teknolojide küresel çapta gösterdiği başarının yanı sıra enerji ve siyasi iş birlikleri ve küresel diplomaside oynadığı rol, Türkiye'yi her geçen gün daha da güçlü bir konuma taşıyor.Ukrayna savaşında Rusya ile Batılı ülkeler arasında bir köprü olarak konumlanan Türkiye, başarılı diplomasi girişimleriyle küresel siyasetin önemli bir aktörü haline geldi. Rusya ile yürüttüğü diyalogla sık sık dikkatleri üzerine çeken Türkiye'nin bu kez de enerji alanındaki hamleleri gündemde.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün yaptığı açıklamalarda nükleer enerji için girişimleri duyurdu. Türkiye'nin üçüncü nükleer santrali için Çin ile yürütülen müzakerelerde önemli mesafenin alındığını ve ilerleyen aylarda içerisinde anlaşmanın sonuçlanabileceğinin sinyalini veren Bayraktar'ın açıklamaları başta Yunanistan olmak üzere dünya gündeminde geniş yankı buldu.Yunan Kathimerini gazetesi 'Çin ve Türkiye Doğu Trakya'da yeni bir nükleer tesis inşası planlıyor' başlıklı haberinde iki ülke arasında artan iş birliğine dikkat çekti. Üçüncü nükleer santral anlaşmasının hayata geçmesiyle bunun Türkiye için ciddi bir dönüm noktası olacağının altını çizen Kathimerini, diğer yandan Rusya ile devam eden nükleer tesis projesine de dikkat çekti.Ta Nea gazetesi, 'Türkiye Çin ile anlaşmanın eşiğinde' ifadelerini kullandığı haberinde Türkiye'nin üçüncü nükleer santrali olması planlanan bu yeni iş birliğinin enerji alanında büyük gelişmeler barındırdığına yer verdi. Bakan Bayraktar'ın 'Çin ile görüşmelerde sona geldik' ifadelerinin altını çizdi.Liberal gazetesi haberinde 'Nükleer güce sahip bir Türkiye Yunanistan için yeni zorlukları beraberinde getiriyor' mesajını verdi. Her alanda güçlenen bir Türkiye'nin enerji alanında da büyük adımlar attığını belirten Liberal, Türkiye'nin birçok ülkeyle enerji iş birliklerine atma eşiğinde olduğuna dikkat çekti.OT Greece, 'Türkiye Çin ile yeni bir anlaşmaya varıyor' ifadelerini kullandığı haberinde Türkiye'nin önümüzdeki sene Rusya ile birlikte inşa ettiği ikinci nükleer santralle elektrik üretimine başlayacağını, buna Çin'in eklenmesi halinde büyük bir ivme kazanılacağının altını çizdi.Bakan Bayraktar'ın açıklamalarına geniş yer veren Yunan gazete, Türkiye'nin konumlandığı nokta için de çarpıcı ifadeler kullandı. 'Çin ile anlaşmaya varılması, NATO üyesi olan Türkiye'nin çok yönlü dış politikasının bir simgesi olacak' sözlerine yer veren gazete, Türkiye'nin bir enerji merkezi olma yolunda olduğunun altını çizdi.ABD merkezli Al-Monitor, Çin ile varılması beklenen anlaşmanın Türkiye'nin enerji planları için önemine değindi. Türkiye'nin enerji iş birliklerinin küresel öneminin altını çizen Al-Monitor, yeni santrallerin küresel çapta büyük sonuçlarının olacağına değindi.Bloomberg, 'Türkiye Çin ile yeni bir nükleer tesis inşası adımı atıyor' ifadelerini kullandığı haberinde oluşturulacak yeni iş birliklerinin Türkiye'yi bölgesel anlamda kritik bir noktaya getireceğine yer verdi.