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Sıra Türksat 6A'ya geldi! Bakan Uraloğlu tarih verdi: Türkiye'nin gören gözleri olacak

İlk milli haberleşme uydusu Türksat 6A, İMECE gibi başarıyla uzaya gideceği tarihi bekliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun mart ayı içerisinde teslim edileceğini ve SpaceX firması ile yapılan anlaşma gereği haziran ayı içerisinde fırlatma işlemlerinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sıra Türksat 6A'ya geldi! Bakan Uraloğlu tarih verdi: Türkiye'nin gören gözleri olacak
Ekleme: 16.09.2023 - 17:34 Güncelleme: 16.09.2023 - 17:45 / Editör: Ozge Selin
Sıra Türksat 6A'ya geldi! Bakan Uraloğlu tarih verdi: Türkiye'nin gören gözleri olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 21. yüzyılın başında dünya sahnesinde daha etkin bir rol oynamak amacıyla uzay alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Bakan Uraloğlu, ülkenin uydu yayıncılığı serüveninin TÜRKSAT 1B ile başladığını ve şimdi ilk yerli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A ile zirveye ulaştığını ifade ederek, 'Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında dünyada söz sahibi olmak için uzayda söz sahibi olma hususunda kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz' diye konuştu.

Sıra Türksat 6A'ya geldi! Bakan Uraloğlu tarih verdi: Türkiye'nin gören gözleri olacak

TÜRKSAT 6A TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKSAT 6A, tamamlandığında 42 doğu boylamında hizmet verecek ve yer merkezli bir yörüngede, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak. 7,5 kW güce sahip yerli ve milli haberleşme uydusu, 20 aktarıcı ile donatılacak. Uydu önceki uyduların erişmediği Güney-Doğu Asya gibi bölgelere de ulaşım sağlayacak.

Bakan Uraloğlu, 'Uçuş Bilgisayarı, Güç Dağıtım Birimi, Elektrikli İtki Motoru, Yakıt Tankı gibi kritik bileşenlerin yerli imkanlarla üretilmesi, dışa bağımlılığı azaltacak ve yerlilik oranını artıracaktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile TÜBİTAK ve TÜRKSAT arasında imzalanan protokol ile TÜRKSAT 6A'nın proje sözleşmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla 15 Aralık 2014'de imzalandı. Ülkemizi dünya üzerinde haberleşme uydusu üretebilen ilk 11 arasına taşıyacak olan TÜRKSAT 6A haberleşme uydumuz tamamlandığında, 42 doğu boylamında hizmet verecektir. 35 bin 786 kilometre uzaklıkta, yer merkezli bir yörüngede yer alacaktır. 7,5 kW güce sahip olacak yerli ve milli haberleşme uydumuz, 20 aktarıcıya sahip olacaktır. TÜRKSAT 6A uydumuz Ku bantta hizmet verecektir ve daha önceki TÜRKSAT uyduları ile kapsanmayan Güney-Doğu Asya gibi yeni coğrafyalara da hizmet sunacaktır. Uydumuzun görev süresi 15 yıl olarak planlanmıştır. Uçuş Bilgisayarı, Güç Dağıtım Birimi, Elektrikli İtki Motoru, Yakıt Tankı, Güç İşleme ve Kontrol Birimi gibi kritik bileşenlerin yerli imkanlar ile üretilmesi ve yüksek yerlilik oranı ile uydu ve uzay sektöründe dışa bağımlılığı azaltacaktır.

Sıra Türksat 6A'ya geldi! Bakan Uraloğlu tarih verdi: Türkiye'nin gören gözleri olacak

TÜRKSAT 6A'DA TAMAMLANAN ÇALIŞMALAR

TÜRKSAT 6A projesinin, TÜRKSAT, SSB ve TUSAŞ iş birliğiyle yürütüldüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu, 'TÜRKSAT-6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testleri, TÜRKSAT, SSB ve TUSAŞ iş birliğiyle devam etmektedir. Şu anda; Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli, Mühendislik Modeli ve Uçuş Modeli olmak üzere 3 ayrı model üretimi planlanan TÜRKSAT 6A uydu projesinde, Isıl Yapısal ve Mühendislik Modellerinin üretim, entegrasyon ve testleri tamamlanmıştır. Sistem seviyesi ilk fonksiyonel testleri, termal vakum testi, titreşim testi, akustik testi ile elektromanyetik uyumluluk testleri bitmiştir' dedi.

Sıra Türksat 6A'ya geldi! Bakan Uraloğlu tarih verdi: Türkiye'nin gören gözleri olacak

TÜRKSAT 6A'DA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın 31 Mart 2024'te nakliyeye hazır hale gelmesinin hedeflendiğini ve fırlatma için Space X firması ile Temmuz 2021'de yapılan sözleşme gereği 16 Haziran 2024'te uzaya fırlatılmasının planlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, 'Son test aşaması olan sistem seviyesi kompakt alan anten testi (CATR) hazırlıklarına başlanmıştır. Anten ve güneş panellerinin açılma testleri Ekim ayında, Fırlatıcı Uyum ve Piro Testleri ile son hizalama testleri de Kasım ayında başlayacaktır. CATR yani kompakt alan anten testi sonrası güneş panelleri entegrasyonu ve kütle özellikleri ölçümü Şubat 2024'te gerçekleştirilecektir. Tüm bu testlerinin tamamlanmasıyla birlikte uydumuz fırlatma sahasına sevk için hazır hale gelecektir' diye konuştu.

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Sıra Türksat 6A'ya geldi! Bakan Uraloğlu tarih verdi: Türkiye'nin gören gözleri olacak
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