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Sel felaketi yaşayan Libya’nın yardımına koşan ilk ülke olduk: Kara gün dostu Türkiye

Daniel Kasırgası'nın etkisiyle selin vurduğu Libya'ya yardım eli uzatan Türkiye, hava ile denizden ekip ve malzeme sevkiyatı yapıyor. Yardımlar, afetin izleri tamamen silinene kadar sürecek.

Sel felaketi yaşayan Libya’nın yardımına koşan ilk ülke olduk: Kara gün dostu Türkiye
Ekleme: 16.09.2023 - 09:32 Güncelleme: 16.09.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Sel felaketi yaşayan Libya’nın yardımına koşan ilk ülke olduk: Kara gün dostu Türkiye
Türkiye, tarihi ve coğrafi bağlarla kardeşlik ilişkisi içinde bulunduğu Libya halkına yaşanılan sel felaketi sonrası da yardım elini uzatan ilk ülke oldu. Türkiye, Libya halkının yaralarını sarmak için uzun süreli insani yardım programı uygulamayı planlıyor.


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mersin'den deniz yoluyla insani yardım koridoru oluşturulduğunu açıkladı. Bölgedeki kırılgan durum nedeniyle de gemilerin ve ilgili personelin güvenliği hususu ön plana çıkıyor. Libya tarafının talepleri doğrultusunda hazırlanan ek insani yardımlar da felaket bölgesine sevk ediliyor.

Sel felaketi yaşayan Libya’nın yardımına koşan ilk ülke olduk: Kara gün dostu Türkiye

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla AFAD'ın arama-kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerinin nakli gerçekleştirildi. İlk etapta 3 askeri kargo uçağı Libya'ya gönderildi. 168 arama kurtarma personeli, 2 arama kurtarma aracı ve 2 arama kurtarma botu da Libya'da insani yardım görevinde. Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve insani yardım personeli gönderilen malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını gözetmek üzere afet bölgesine geçti.

Sel felaketi yaşayan Libya’nın yardımına koşan ilk ülke olduk: Kara gün dostu Türkiye

Gelinen noktada felaketin ardından hem doğu hem de batıdaki Libyalılar Türkiye'den ortak yardım talebinde bulundu. Ankara, Libya halkını bir bütün olarak kucaklamaya devam edecek. Güvenlik önceliklendirilerek koridor yoluyla insani yardımların bölgeye gönderilmeye devam edeceği öğrenildi.

Sel felaketi yaşayan Libya’nın yardımına koşan ilk ülke olduk: Kara gün dostu Türkiye

SAHRA HASTANESİ

Libya'da Derne merkezli yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye giden Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ve UMKE Atak ekipleri, Derne'de sahra hastanesi kurarak bölge halkına hizmet vermeye başladı.

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Sel felaketi yaşayan Libya’nın yardımına koşan ilk ülke olduk: Kara gün dostu Türkiye
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