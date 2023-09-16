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Şehit babasından Sezgin Tanrıkulu’na tepki: Ona milletin vekili demeye utanıyorum

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerine attığı iftiralar şehit ailelerinin de tepkisine neden oldu. Kendi oğlunu da helikopter kazasında şehit veren Recep Pekdemir (70), "Bu kişiye milletin vekili demeye utanıyorum. Mehmetçiğimiz hem bizim hem de sınır dışındaki mazlumların umududur. Sözde milletvekili unutmasın ki o sokaklarda rahatça dolaşabiliyorsa, iftira attığı Mehmetçik sayesindedir" dedi.

Şehit babasından Sezgin Tanrıkulu’na tepki: Ona milletin vekili demeye utanıyorum
Ekleme: 16.09.2023 - 09:02 Güncelleme: 16.09.2023 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Şehit babasından Sezgin Tanrıkulu’na tepki: Ona milletin vekili demeye utanıyorum
Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamasında, 'TSK, 15 köylüyü helikopterden attı. AİHM bunu doğruladı. TSK'nın yaptıkları eleştiriye kapalı değil, biz milletvekili olarak bunları sorgulamak zorundayız' ifadelerini kullandı. Tanrıkulu'nun bu iftira niteliği taşıyan açıklamaları büyük tepki topladı.

Şehit babasından Sezgin Tanrıkulu’na tepki: Ona milletin vekili demeye utanıyorum

'ONA MİLLETİN VEKİLİ DEMEYE UTANIYORUM'

Sezgin Tanrıkulu'nun bu açıklamaları şehit ailelerinin de tepkisine neden oldu. Tek oğlu SAT Komandosu Dz. Astsb. Kd. Çvş. Mevlüt Pekdemir'i (26), 2005 yılında Antalya Kumluca ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit veren baba Recep Pekdemir, 'Bu kişiye milletin vekili demeye utanıyorum. Ülkemizin gözbebeği, halkımız için canını seve seve feda eden Mehmetçiğimizle ilgili sarf ettiği sözler asla kabul edilemez.

Sadece sınırlarımızda değil sınır dışındaki mazlumların da koruyucusu olan ordumuza dil uzatmak kimsenin özellikle kendisinin haddine değildir. Sözde milletvekili unutmasın ki o sokaklarda rahatça dolaşabiliyorsa, iftira attığı Mehmetçik sayesindedir.

Şehit babasından Sezgin Tanrıkulu’na tepki: Ona milletin vekili demeye utanıyorum

Zaten İHA'larımızı SİHA'larımızı hazmedemeyen kendisi değil miydi?

Şehit babasından Sezgin Tanrıkulu’na tepki: Ona milletin vekili demeye utanıyorum

Mehmetçik darbeyi vurdukça ses başka bir yerlerden geliyor. Şehit aileleri olarak devletimizin gerekeni yapacağına inancımız tamdır.

Şehit babasından Sezgin Tanrıkulu’na tepki: Ona milletin vekili demeye utanıyorum

Bu açıklamaları kınıyor ve lanetliyoruz. Halkımızı da tepki göstermeye davet ediyorum' dedi.


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Şehit babasından Sezgin Tanrıkulu’na tepki: Ona milletin vekili demeye utanıyorum
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