Sahilde gizemli ceset! İlk incelemedeki o detay tüyler ürpertti: Başı, elleri ve ayakları...

Kocaeli'deki Sardala Koyu'nda vatandaşlar kıyıya vurmuş kadın cesedini fark etti. Hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede o detay tüyler ürpertti: Başı, elleri ve ayakları…

Kan donduran olay Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'ndeki Sardala Koyu'nda meydana geldi.Bölgede dolaşmakta olan vatandaşlar, kıyıya bir kadın cesedi vurduğunu fark etti.Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yapmış olduğu kontrollerde kadının uzun süre önce öldüğü, başı, elleri ve ayaklarının olmadığı görüldü.Olay yerinde Jandarma ekiplerinin yaptığı kontroller sonrası, ceset olay yerinden alınarak otopsi için morga kaldırıldı.Jandarma kadının kimlik tespiti için geniş çaplı soruşturma başlattı.