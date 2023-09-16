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PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yapılan operasyonda; 3 örgüt üyesi tutuklandı

Mersin’de DEAŞ, FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik yapılan şafak operasyon ile gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Ekleme: 16.09.2023 - 09:24 Güncelleme: 16.09.2023 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yapılan operasyonda; 3 örgüt üyesi tutuklandıMersin polisinin silahlı terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yönelik düzenlediği şafak operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Mersin İİ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, FETÖ/PDY VE PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yapılan operasyonda; 3 örgüt üyesi tutuklandı

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, dron ve özel harekat polislerinin desteğiyle şafak operasyonu düzenledi.

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