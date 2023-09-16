PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yapılan operasyonda; 3 örgüt üyesi tutuklandı
Mersin’de DEAŞ, FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik yapılan şafak operasyon ile gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Mersin polisinin silahlı terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yönelik düzenlediği şafak operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Mersin İİ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, FETÖ/PDY VE PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, dron ve özel harekat polislerinin desteğiyle şafak operasyonu düzenledi.
Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, dron ve özel harekat polislerinin desteğiyle şafak operasyonu düzenledi.