Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den son dakika mülakat açıklaması! Yeni öğretmen atamaları böyle olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarında mülakatın revize edileceğini söyledi. Tekin, öğretmenlerin alan testlerindeki başarı oranlarının düşük olduğunu vurguladı ve, 'Bu beni ürkütüyor.' dedi. Tekin, 'Biz atamalarda mülakat ve sınavın atamada etkisini yüzde 50, yüzde 50 yapmak istiyoruz.' ifadelerini kullandı. Tekin, 30 büyükşehirde mülakatın yapılacağını da sözlerine ekledi.Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:2023-2024 eğitim yılı açıldı. Öğretmen arkadaşlara, velilere, öğrencilerimize, milletimize öncelikle hayırlı olsun diliyorum. 74 bin civarında kurum var, eğitim yapılan ortam. 20 milyona yakın öğrencimiz var.Çok geniş kitlelere hitap ediyoruz. Eğitim her ülkenin ana konularından bir tanesi. Attığınız her adım önemli oranda destek buluyor ya da muhalefet oluşuyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde eğitim sisteminde tartışma bitmez. Eğitimle ilgili tartışmalar hep gündem konusu. Bize eleştirileri saygıyla karşılıyoruz. Ben bu anlamda art niyetli olmayan eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Mülakatla ilgili kamuoyunda çok fazla tartışma var. Bu konu gündemimize 2015 yılından itibaren girmeye başladı. Öğretmen atama süreci revize edilmeli.Tek başına mülakat gibi sunuluyor. Mülakat gibi mülakat dediğimde başladı eleştiri. Şu an öğretmenleri nasıl istihdam ediyoruz.Biz yaklaşık 128 alanda öğretmen ataması yapıyoruz. 17-18 tanesi ÖSYM öğretmenlik alan bilgisi testine tutuluyorlar. O test 2 tane soru grubuyla karşı karşıya kalıyor.Tekin, öğretmenlerin alan testlerine dair bazı veriler paylaştı. Tekin, 'Öğretmenlerin alan testleri başarısı düşük. Alan bilgisi testinde bir öğretmen arkadaşımızın 75 sorudan yüzde 37-51, başka testte yüzde 47. Bir başka testte başarı ortalaması yüzde 35. Tarih öğretmenlerimizin alan bilgisindeki başarı ortalaması yüzde 41. Bu rakamlar sizin elinizde olsa nasıl düşünürsünüz? Bu alan bilgisi testi. Burada ölçmediğimiz başka bir şey daha var. MEB'in talim terbiye kurulu tarafından onaylanan müfredatı bilmesi lazım. Bitişik eğik el yazısı müfredata girdi, kursu veriyoruz. Bakanlığın müfredatını takip etmiyorlar.'dedi. Bakan Tekin, alan bilgisi notlarının düşük olmasının kendisini ürküttüğünü de sözlerine ekledi.Bakan Tekin, öğretmenlerin atamalarında daha önce mülakatın yüzde 100 etkili olduğunu belirtti, 'Biz yüzde 50, yüzde 50 yapmak istiyoruz. Mülakat ve KPSS puanı yarı yarıya etkili olacak.' ifadelerini kullandı.Tekin, öğretmenlere rastgele soruların sorulacağını belirtti, 'torpil' iddialarına ise şöyle yanıt verdi:Komisyonun karşısına gelecek adaylarla ilgili bilgisi olmayacak. Kim, kimin karşısına çıkacak belli olmnayacak. 30 büyükşehirde sınav olacak. Yapıcı önerileri olanlar varsa, bu önlemler yetmez diyenler varsa o önerilere de açığız. Biz ideolojik kayırmalara asla müsaade etmeyeceğiz. Mülakatta hakkaniyetsizlik olmayacak. Önerilerini bana yazılı getirsinler. İyileştirilebilecek yerleri iyileştirelim. Niyet okumaya karşıyım.Sınıfta kalma ile ilgili mevzu, öğretmenlerin ortak kanaati olarak gündeme geldi. Öğretmenler odasındaki bütün öğretmenler istisnasız... 30 bin civarınla öğretmenle bir araya geldik. Öğretmenlerimizin bu konuda ciddi bir talebi vardı. Böyle devam edecek.