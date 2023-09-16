  • USD: 26,93 - 26,98
  • EURO: 28,71 - 28,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Merdivenaltı çağrı merkezleri dolandırıcılığına darbe! Bakanlık ceza yağdırdı

BTK, tüm operatörlere, internet sağlayıcıları ve TV hizmeti verenlere resmi çağrı merkezlerince çalışma yükümlülüğü getirdi. Artık yeni bireysel aboneliklerde herhangi bir numaradan pazarlama ve tanıtım amaçlı vatandaşın aranması ve üyelik talebi alınamayacak.

Merdivenaltı çağrı merkezleri dolandırıcılığına darbe! Bakanlık ceza yağdırdı
Ekleme: 16.09.2023 - 09:51 Güncelleme: 16.09.2023 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Merdivenaltı çağrı merkezleri dolandırıcılığına darbe! Bakanlık ceza yağdırdı
Vatandaşı isyan ettiren 0850, 0216, 0212'li hatların yeni oyununa darbe vuruluyor. Cep telefonlarını arayarak yeni internet aboneliği satmak isteyen dolandırıcılara karşı harekete geçildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yeni bir düzenleme yaptı. Artık herhangi bir numaradan pazarlama ve tanıtım amaçlı vatandaşların aranması ile abonelik süreci başlatılamayacak. Yalnızca internet servis sağlayıcılarının kendi kurumsal kanalları üzerinden ya da BTK'ya kayıtlı resmi çağrı merkezleri üzerinden yapılacak aramalarla vatandaşın üyelik kaydı oluşturulabilecek. Aksi takdirde başlatılan abonelik sözleşmesi geçersiz sayılacak.

SİSTEM ŞÖYLE İŞLİYOR

Cep telefonunuza 0850, 0216, 0212 ile başlayan numaralardan çağrı geliyor. Dolandırıcılar 'internet taahhüdünüz bitmek üzere, yüksek faturalarla karşılaşmamak için yeni taahhüt yapalım' diyor. Kabul ederseniz de istemediğiniz bir internet aboneliğine geçiş yapılıyor. Neredeyse her vatandaşı 50 kez arayan dolandırıcıların kandırdıkları kişiler, onay verdikleri internet servis sağlayıcısını bırakmak isterse bu kez 'taahhütten cayma bedeli' isteniyor. Yüksek faturalarla da karşı karşıya kalıyorlar. Üstelik mağduriyetlerini iletecek şirket muhatabı dahi bulamıyorlar.

Merdivenaltı çağrı merkezleri dolandırıcılığına darbe! Bakanlık ceza yağdırdı

KÖKÜ KAZINACAK

BTK Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemeyle, bu tür merdiven altı çağrı merkezlerinin kökü kazınacak. İnternet, televizyon ve sabit telefon hizmetlerine ilişkin yeni bireysel aboneliklerde herhangi bir numaradan pazarlama ve tanıtım amaçlı vatandaşların aranması ile abonelik süreci başlatılamayacak. Mevcutta bu tarz çağrı merkezlerinin abone olmayı taahhüt eden vatandaşın bilgisini internet servis sağlayıcısına vermesi ve bunların teyit araması yapması ile üyelik kaydı başlatılabiliyordu.

Çağrı merkezi internet şirketine üye kazandırdığı için komisyonunu alıp yeni avlar aramaya devam ediyordu. Düzenlemeyle, yeni aboneliklerde internet servis sağlayıcıları artık bu firmalardan gelen abonelik taleplerini sisteme giremeyecek. Ancak kendi bünyelerinde bulunan çağrı merkezleri ya da kurumsal kimliğe sahip çağrı merkezlerinden hizmet alabilecekler. Abonelik talebini alan çağrı merkezinin adı, bulunduğu il, ilçe, talep tarihi bilgisi ve net olarak tüketiciye çıkarılacak fatura kayıtlara geçirilecek.

Merdivenaltı çağrı merkezleri dolandırıcılığına darbe! Bakanlık ceza yağdırdı

VATANDAŞ NE ÖDEDİĞİNİ BİLECEK

İşletmecinin sunacağı hizmetin türüne göre varsa cihaz satın alma bedeli, bağlantı, aktivasyon, kurulum ve benzeri ücretler de dâhil ödenmek zorunda olan toplam ücret ile bu ücretler hariç ödenmesi gereken ortalama ücret bilgilerine net olarak yer verilecek. İnternet erişim hizmetlerinde duyurulan veri hızları, taahhütlü abonelikler için taahhüdün süresi, fesih halinde ödenecek tüm ücretler ve taahhütlü abonelikler için azami cayma bedeli bilgilerine de net biçimde yer verilecek.

10 MİLYARA KOŞUYORLAR

Türkiye genelinde 150 merdiven altı çağrı merkezi bulunduğu tespit edildi. Bunların ortaya çıkardıkları cayma bedelleri ve üyelik ücretleri, internet servis sağlayıcılardan aldıkları komisyon, kayıt dışı olarak çalıştırdıkları binlerce işçinin ekonomiye maliyeti 10 milyar TL'yi buldu. Çalıştırdıkları kişilere maaş vermekten öte aldıkları abone taahhüdü başına ücret verme sistemine geçti.

Merdivenaltı çağrı merkezleri dolandırıcılığına darbe! Bakanlık ceza yağdırdı

NELER YAPILDI?

Ticaret Bakanlığı 2021'de 0850'li hat işletmecilerine ceza kesti.

BTK Şubat 2023'te vatandaşı izinsiz arayan 15 firmaya 51.5 milyon TL idari para cezası kesti.
Türkiye’nin enerji adımları dünya gündeminde! Yunan gazeteden çarpıcı sözler: Bu adımla resmen simge olacaklar!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den son dakika mülakat açıklaması! Yeni öğretmen atamaları böyle olacak
Gara'ya hava harekatı: Sözde üst düzey teröristlerin de içerisinde bulunduğu 31 hedef imha edildi
Merdivenaltı çağrı merkezleri dolandırıcılığına darbe! Bakanlık ceza yağdırdı
Sel felaketi yaşayan Libya’nın yardımına koşan ilk ülke olduk: Kara gün dostu Türkiye
Şehit babasından Sezgin Tanrıkulu’na tepki: Ona milletin vekili demeye utanıyorum
Başkan Erdoğan'dan Deprem Şurası'nda kentsel dönüşüme destek çağrısı
CHP'li Barış Yarkadaş'tan genel başkan adaylığını duyuran Özgür Özel'e: Parti kültürünü paspas ediyor
Kılıçdaroğlu'na rakip olduğunu duyuran Örsan Öymen: Demokratik ülkelerde genel başkanlar bir veya iki seçim kaybedince istifa eder
Başkan Erdoğan: Yeni bir çağın ayak sesleri duyuluyor!
İBB Muhtarlık Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın yargılandığı davada mütalaa verildi
CHP'de değişim ateşi! Tavşan aday Özgür Özel bugün 'tutum' alıp Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip oluyor: Kurultay tarihi verdi, istifa yok
İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübünde skandal
Bakan Uraloğlu duyurdu: Vergisiz telefonda tarih belli oldu
Enerjide dev adımlar! 2 Nükleer Santral geliyor: Bakan Bayraktar duyurdu: Anlaşma yakın...
Bakan Tunç'tan Madımak davası açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun provokatif sözlerine tepki
Camide içki içip fotoğrafını paylaşan şahıstan rezil sözler: Allah ile dertleştim
Bakan Fidan'dan flaş açıklama: Bölgemizde Türkiye'nin dahil olmadığı bir koridorun olması mümkün değil
Başkan Erdoğan, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor
Erdoğan ve Miçotakis, New York'ta 20 Eylül'de görüşecek
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Sahilde gizemli ceset! İlk incelemedeki o detay tüyler ürpertti: Başı, elleri ve ayakları...

Sahilde gizemli ceset! İlk incelemedeki o detay tüyler ürpertti: Başı, elleri ve ayakları...

WhatsApp reklamlı mı olacak? Meta'dan resmi açıklama geldi

WhatsApp reklamlı mı olacak? Meta'dan resmi açıklama geldi

Erciyes'te bulundu: 385 metre derinlikten çıkarıldı bölgenin yeni turizm kaynağı olacak

Erciyes'te bulundu: 385 metre derinlikten çıkarıldı bölgenin yeni turizm kaynağı olacak

'Çiftlik Bank' ne kadar vurgun yaptı? Mağdurların toplam zararı belli oldu

'Çiftlik Bank' ne kadar vurgun yaptı? Mağdurların toplam zararı belli oldu

Rüyasında gördü gerçek oldu: Tam 40 metre!

Rüyasında gördü gerçek oldu: Tam 40 metre!