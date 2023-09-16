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Kilis'te düğün eğlencesi kanlı bitti: 4 yaralı

Düğün öncesi eğlencede pompalı tüfekle havaya ateş açılması nedeniyle saçma isabet eden biri bebek 4 kişi yaralandı.

Ekleme: 16.09.2023 - 20:17 Güncelleme: 16.09.2023 - 20:20 / Editör: Ozge Selin
Kilis'te düğün eğlencesi kanlı bitti: 4 yaralıKilis'in Namık Ünler Paşa Mahallesi Cahit Ulutaş Caddesi'nde çeyiz alma öncesi düzenlenen düğün eğlencesinde henüz belirlenemeyen kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar düğünde bulunan Z.F. (31) ve kucağında bulunan bebeği B.M.F. ile H.G. (11) ve İ.F.G'ye (5) isabet etti.

Çok sayıda boş kovan bulundu

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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