Kilis'te düğün eğlencesi kanlı bitti: 4 yaralı

Kilis'in Namık Ünler Paşa Mahallesi Cahit Ulutaş Caddesi'nde çeyiz alma öncesi düzenlenen düğün eğlencesinde henüz belirlenemeyen kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar düğünde bulunan Z.F. (31) ve kucağında bulunan bebeği B.M.F. ile H.G. (11) ve İ.F.G'ye (5) isabet etti.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.