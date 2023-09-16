Gara'ya hava harekatı: Sözde üst düzey teröristlerin de içerisinde bulunduğu 31 hedef imha edildi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 13-15 Eylül'de icra edilen hava harekatında sorumlu düzeyde teröristlerin de içerisinde bulunduğu mağara ve depolardan oluşan 31 hedefin imha edildiğini duyurdu.

MSB: Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde bulunan terörist hedeflerine 13 ve 15 Eylül'de hava harekatları icra edilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 31 hedef imha edilmiştir.