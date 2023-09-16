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FETÖ’cü doktordan akılalmaz oyun! İlaç verip hipnoz etti cinsel istismar yalanıyla...

Çocuk psikiyatristi Süleyman Salih Z., İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda görevliyken 2016'da FETÖ üyeliğinden KHK ile ihraç edildi. Ancak açtığı özel klinikte mesleğine devam etti. Akıllara durgunluk veren bir oyuna imza atan Süleyman Salih Z., iddiaya göre ilaç vererek hastalarını hipnoz etti. Çocuklara aile için taciz teşhisi koyarak anne ve babalardan tehditle para istedi! İhbar üzerine yapılan baskında, yardımcıları ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ’cü doktordan akılalmaz oyun! İlaç verip hipnoz etti cinsel istismar yalanıyla...
Ekleme: 16.09.2023 - 12:31 Güncelleme: 16.09.2023 - 12:52 / Editör: Ozge Selin
FETÖ’cü doktordan akılalmaz oyun! İlaç verip hipnoz etti cinsel istismar yalanıyla...
Skandal olay İstanbul'da yaşandı. Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Dairesi kurulu üyesi olan ve kurulda tek çocuk psikiyatristi olan Süleyman Salih Z. 2016 yılında çıkarılan KHK ile FETÖ üyeliği sebebiyle devletten ihraç edildi.

FETÖ’cü doktordan akılalmaz oyun! İlaç verip hipnoz etti cinsel istismar yalanıyla...

15 ay kadar cezaevine kalan çocuk psikiyatristi Süleyman Salih Z. 2017 yılında annesinin hastalığı sebebi ile izinli olarak tahliye edildi. Bu süre zarfında 2017 yılında Bakırköy Kartaltepe mahallesinde özel bir çocuk psikiyatri kliniği açtı.

HAYVANLARDA KULLANILAN İLACI KULLANDIRDI

Skandal bu kliğine vatandaşların çocuklarını getirmesiyle başladı. İddiaya göre Süleyman Salih Z. kendisine danışman olarak gelen ailelerin çocuklarına önce Çoklu Kimlik Bozukluğu adı verilen bir hastalık teşhisi koydu.

FETÖ’cü doktordan akılalmaz oyun! İlaç verip hipnoz etti cinsel istismar yalanıyla...

Ardından aslında insanlar üzerinde kullanılması sakıncalı olan sadece genelde hayvanlarda kullanılması uygun olan Ketamin adında bir ilaç vererek tedaviye başladı. İddiaya göre bu ilaç genelde veterinerlerin hayvanlar için kullandığı ilaçtı. Çocuklarda hafıza kaybı yapıyor ve bazı durumlarda transa dahi sokuyordu. Bu ilacında etkisiyle çocuklar doktor tarafından daha kolay etki altına giriyor ve hipnoz oluyorlardı.

AİLE İÇİ TACİZ TEŞHİSİ KOYUP ŞANTAJ YAPTI

Gerekli dozda ilacı alan çocuk artık doktorun bilinçaltına işlediği her bilgiyi kabul etmeye başladı. İddiaya göre bu evreye gelen çocuklara, eğer gelen çocuk kız ise baban seni taciz ediyor, erkek ise annen seni taciz ediyor şeklinde telkinler vererek onları tacize ikna ediyordu. Bu teşhisten sonra da ailelere rapor hazırlayıp, baba ise anneden anne ise babadan türlü bahanelerle tehdit ve şantaj yoluyla para istiyordu. Bu yöntemle 40 ayrı çocuğa teşhis koyduğu öğrenilen Süleyman Salih Z.'nin skandal planı ailelerden birinin savcılığa gidip şikayetçi olması üzerine ortaya çıktı.

FETÖ’cü doktordan akılalmaz oyun! İlaç verip hipnoz etti cinsel istismar yalanıyla...

5 AİLE AYNI ŞİKAYETLE GELDİ

İddiaya göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına giden bir aile, kendilerinin çocuklarına herhangi bir taciz olayı yapmadıklarını ancak doktorun ısrarla düzenlediği raporda bu olaydan bahsedildiğini ve raporun düzeltilmesi karşılığında da kendilerinden para istediğini söyledi. Bunun üzerine savcılık kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken aynı doktor hakkında benzer şikayette bulunan 4 aile daha savcılığa gidip şikayette bulundu.

FETÖ’cü doktordan akılalmaz oyun! İlaç verip hipnoz etti cinsel istismar yalanıyla...

SAVCILIK SORUŞTURMAYI GENİŞLETTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi. Mağdur çocukları çocuk izleme merkezlerine yönlendirip gözlem altına alındı. Burada yapılan incelemelerde çocukların hiçbirinin tacize uğramadığı anlaşılınca Savcılık düğmeye bastı. Konuyla ilgili çalışma Başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri FETÖ'den ihraç doktor Süleyman Salih Z. başta olmak üzere, eşi ve yanında çalışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

HEPSİNİN FETÖ İLTİSAKI ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerden psikolog Ahmet A.'nın da polis akademisinden FETÖ üyeliği sebebi ile atıldığı ortaya çıktı. Diğer şüphelilerinde FETÖ iltisaklı kişiler olduğu öğrenildi. Şüpheli doktor Süleyman Salih Z. emniyetteki ifadesinde çocuklara Ketamin adlı ilacı verdiğini kabul etti. Evinde yapılan aramada da bir miktar Ketamin ve muadili ilaçlar bulundu. Doktora bu ilaçları Çam Sakura Hastanesinde stajyer olarak çalışan Hüsna A'nın temin ettiği belirlendi.

FETÖ’cü doktordan akılalmaz oyun! İlaç verip hipnoz etti cinsel istismar yalanıyla...

FETÖ'DEN İHRAÇ İKİ DOKTOR TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler Süleyman Salih Z. eşi Özgül Z., yardımcısı olan psikolog Zeynep A. ve Ahmet A., sekreteri İnci A., ve ilaçları temin ettiği ileri sürülen Hüsna A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerde Süleyman Salih Z. ve Ahmet A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

FETÖ OKULLARINA GÖNDERMİŞ!

Ortaya çıkan bu skandal üzerine derinleştirilen soruşturma kapsamında doktor Süleyman Salih Z.'nin kendisine hasta olarak gelen bazı çocuklara üstün zeka teşhisi koyup yurt dışındaki FETÖ okullarına yönlendirdiği tespit edildi. İddiaya göre 13 çocuğa bu teşhisi koymuş ve ailelerine 'benim yurtdışında, akrabalarım var, güzel bağlantılarım var' diyerek çocukları yurtdışındaki bir okula yönlendirdi. 13 aile bu duruma inandı ve çocuklar FETÖ bağlantılı okullara gönderildi.

FETÖ’cü doktordan akılalmaz oyun! İlaç verip hipnoz etti cinsel istismar yalanıyla...

KETAMİN NEDİR?

Ketamin, esas olarak anesteziyi başlatmak ve sürdürmek için kullanılan bir ilaçtır. Ağrı kesimi, sedasyon ve hafıza kaybı sağlarken alan kişiyi trans benzeri bir duruma sokar. Diğer kullanımları arasında kronik ağrı, yoğun bakımda sedasyon ve depresyon vardır.
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FETÖ’cü doktordan akılalmaz oyun! İlaç verip hipnoz etti cinsel istismar yalanıyla...
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