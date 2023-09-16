CHP'de krizler devam ediyor! İzmir İl Kongresi'nde yumruklar konuştu: O anlar kameralara böyle yansıdı

İddiaya göre bir grup, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in üzerine yürüdü. Aslanoğlu ve Soyer güvenlik gerekeçesi ile salondan çıkarılırken iddiaya göre çıkan arbedede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile YDK üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat'a yumruk atıldı. Divan Başkanının salonu yatıştırma çabası da sonuçsuz kalınca polis müdahalesi geldi. Genel Kurula 20 dakika ara verildi.CHP İzmir il kongresi öncesi günlerdir devam eden çarşaf- blok liste tartışması yumruklu tekmeli kavgaya neden oldu. Gaziemir'de Fuar İzmir'de gerçekleştirilen kongre sabah erken saatlerde başladı. Kongrede 152 il delegesi 'Blok Liste' önergesi verdi. Önergenin verilmesinin ardından CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Çiğli eski İlçe Başkanı Mert Özcan ve bazı delegeler sahneye çıkarak, blok listeye itiraz etti. Divan başkanı sahneye çıkanların aşağıya inmesi yönünde uyarıda bulundu.Salonda birden tansiyon yükseldi. Blok liste isteyen delegeler İBB Başkanı Tunç Soyer, il Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eşi Duygu Aslanoğlu'nu hedef aldı. Kalabalık, barikatları aşarak Soyer ve Aslanoğlu çiftinin üzerine yürüdü.Divan başkanının gerginliği yatıştırmaya yönelik çabaları sonuçsuz kalınca salon dışında bekleyen polis kavgaya müdahale etti. Divan Başkanı kongreye 20 dakika ara verildiğini duyurdu. Soyer ve Aslanoğlu çifti kongre salonundan polis eşliğinde çıkartıldı. Olay sırasında birçok partili de birbiri ile yumruk yumruğa kavga etti.Gerginlik esnasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile YDK üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat'a yumruk atıldığı iddia edildi.