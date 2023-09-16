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Çanakkale'de 94 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Afganistan uyruklu 94 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 16.09.2023 - 14:15 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:16 / Editör: Ozge Selin
Çanakkale'de 94 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavaklı İskelesi civarında yaptıkları operasyonda Ç.Y. yönetimindeki 17 SE 310 plakalı kamyonette Afganistan uyruklu 14'ü erkek, 8'i kadın, 24'ü çocuk olmak üzere 46 düzensiz göçmeni yakaladı.

Olayda kullanılan kamyonet yediemin otoparkına teslim edilirken işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi, sürücü Ç.Y. ise gözaltına alındı.

27'Sİ ÇOCUK, 10'U KADIN 48 DÜZENSİZ GÖÇMEN
Jandarma ekipleri aynı mevkide yaptıkları bir başka operasyonda 34 FNR 531 plakalı kamyonette Afganistan uyruklu 11'i erkek, 10'u kadın, 27'si çocuk 48 düzensiz göçmeni daha yakaladı.

GÖÇMENLER GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİ
El konulan kamyonet ile 2 bot motoru, 1 bot, 50 litre akaryakıt yediemin otoparkına teslim edildi.

Yakalanan 48 düzensiz göçmenin idari işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği belirtildi.
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