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Camide alkol kullandığı anları sosyal medyada paylaşmıştı: İfadesi ortaya çıktı!

Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan S.Y.Ö., İstanbul’da yakalandı. Dini değerleri aşağılayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Özür dileyen S.Y.Ö, “İçeride namaz kılan son bir kişi kalmıştı” savunması yaptı!

Camide alkol kullandığı anları sosyal medyada paylaşmıştı: İfadesi ortaya çıktı!
Ekleme: 16.09.2023 - 16:35 Güncelleme: 16.09.2023 - 16:47 / Editör: Ozge Selin
Camide alkol kullandığı anları sosyal medyada paylaşmıştı: İfadesi ortaya çıktı!
Türkiye'yi şoke eden olay, geçtiğimiz günlerde yaşandı. S.Y.Ö. isimli şüpheli, bir camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştı altına da '3 bin 200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…' notunu yazdı. Camide yapılan skandal paylaşıma tepki yağdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Camide alkol aldığı belirlenen S.Y.Ö., Kartal ilçesinde bir adreste yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURMUŞTU…
Emniyet güçlerince gerçekleştirilen çalışmada, çirkin olayın Ataşehir İlçesi'ndeki Kanuni Sultan Süleyman Camii içerisinde gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından zanlının yakalandığına ilişkin görüntüleri paylaştı.

'Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve '3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse...' diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs İstanbul'da emniyet mensuplarımızca yakalanmıştır. Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır, adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin' ifadelerini kullandı.

Camide alkol kullandığı anları sosyal medyada paylaşmıştı: İfadesi ortaya çıktı!

Dini değerleri aşağılayan S.Y.Ö.'nün polisteki ifadesi ortaya çıktı. Ateist olduğunu söyleyen S.Y.Ö., 'Yüksek alkolün etkisiyle yaptım. Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez. Yaptığımdan pişmanım. İçeride namaz kılan son bir kişi kalmıştı, o çıktıktan sonra bunu yaptım. Özür diliyorum' dediği aktarıldı.

Camide alkol kullandığı anları sosyal medyada paylaşmıştı: İfadesi ortaya çıktı!



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