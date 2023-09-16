Başkan Erdoğan: Afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başladık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başlandığını, 210 bin konut için de yerinde dönüşüm başvurusu aldıklarını belirterek, "Hazırlıkları tamamlanan rezerv alanlarda yeni temeller atmayı sürdürüyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başladık, 210 bin konut için de yerinde dönüşüm başvurusu aldık. Hazırlıkları tamamlanan rezerv alanlarda yeni temeller atmayı sürdürüyoruz.' ifadelerini kullandı.