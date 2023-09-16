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2 ilde orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale! İzmir, Bolu…

İzmir ve Bolu'da orman yangını çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. İşte bölge bölge son durum…

2 ilde orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale! İzmir, Bolu…
Ekleme: 16.09.2023 - 19:12 Güncelleme: 16.09.2023 - 19:29 / Editör: Ozge Selin
2 ilde orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale! İzmir, Bolu…
İzmir, Bolu ve Ankara'da çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

İZMİR

İzmir'in Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 16 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı, 7 dozer sevk edildi.

Yangının yerleşim birimlerini tehdit etmediği, güvenlik amaçlı olarak Menderes ilçe merkezi ile Gümüldür mevkisindeki mahalleleri birbirine bağlayan kara yolunun trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

2 ilde orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale! İzmir, Bolu…

BOLU

Gerede-Ankara yolu Aktaş bölgesi Zeyneller Yaylası mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

2 ilde orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale! İzmir, Bolu…
2 ilde orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale! İzmir, Bolu…
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