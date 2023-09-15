Yerli ve milli: ATMACA Yunanistan'ın gündeminde! Bir noktaya dikkat çektiler

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve azami olarak 220-280 kilometre menzilli gemisavar ve/veya seyif füzesi Atmaca, Yunan basınının gündemindeydi.Yunan gazetesi One Alert, Türk Savunma Sanayii'nin resmi açıklamalarına göre Türk Deniz Kuvvetleri'nin yeri üretim ATMACA gemisavar füzelerinin ilk partisini teslim aldığını yazdı.Haberin devamında ROKETSAN tarafından rüetilen füzelerin kabul testlerinin geçtiğimiz hafta başarıyla tamamladığını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Savunma Sanayii Komitesi toplatısında seri üretim aşamasına girmesi için onaylandığından bahsedildi.Bir diğer basılı yayın organı Taxi dromos da ATMACA'dan bahseden yayınlar arasında oldu. Gazete, One Alert'e dayandırdığı haberinde Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk partiyi teslim aldığını ifade etti.Geo Stratigika ise gelişmeyi 'Türkler savaş gemilerini ATMACA füzeleri ile dolduruyor' başlığı ile okuyucularına sundu. Haberin devamında 'çift haneli miktarda' ATMACA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğine yönelik bilgiler verildi.Geo Stratigika ATMACAa'nın menzilinin 250 kilometrenin üstünde olduğuna dikkat çekerken, benzer bir yorum da Palo.gr'den geldi.Palo.gr, Geo Stratigika'ya dayandırdığı haberinde ATMACA'nın 250 kilometrelik menzilinin yanı sıra Türk Donanması'na teslim edilen rakamın çift haneli olduğuna da dikkat çekti.Flight ise 11 Türk savaş gemisinin ATMACA füzelerini aldığından bahsetti. Türk Deniz Kuvvetleri'nin silah ve teçhizatı 'Türkleştirilmesi' niyetinin istikrarlı bir biçimde devam ettiğinin de altını çizdi.Aynı zamanda bu gelişme ile birlikte ABD menşeili eski Harpoon füzelerinin de Türk Donanması'nda 'sürgün' edileceğine dikkat çekildi.ATMACA'nın özelliklerine de değinen gazete, diğer gazeteler gibi menzilinin 250 kilometrenin üstünde olduğuna vurgu yaptı.ROKETSAN, milli gemisavar füzesi ATMACA'nın ilk seri üretim teslimatını, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na gerçekleştirdi.ATMACA Gemisavar Füzesi'nin kabul faaliyetleri, yakın geçmişte başarıyla tamamlanmıştı. Prototip füzelerin Türk Deniz Kuvvetleri envanterine dahil edilmesinin ardından Roketsan, seri üretim ATMACA gemisavar güzesi teslimatlarına başladı.SavunmaSanayiST.com tarafından DSEI 2023 sırasında edinilen bilgilere göre; hızla gerçekleştirilen teslimat partileri ile şu ana kadar Türk Deniz Kuvvetleri'ne, 'çift haneli adetlerde' ATMACA Füzesi teslimatı gerçekleştirildi. Teslim edilen füzeler, donanmanın envanterindeki suüstü gemilere entegre edilecek.TCG KINALIADA (F-514) Korveti, ATMACA Gemisavar Füzesi'ni kullanıma alan ve atış gerçekleştiren ilk Türk gemisi olarak tarihe geçmişti. KINALIADA'nın ardından ilk olarak HEYBELİADA, BÜYÜKADA ve BURGAZADA korvetleri ile BARBAROS Sınıfı Firkateynlerin, ATMACA ile donatılması bekleniyor.Öte yandan Roketsan ile STM arasında 23 Kasım 2022 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında 11 farklı deniz platformuna, milli gemisavar füzesi ATMACA'nın entegrasyonu gerçekleştirilecek. Entegrasyon faaliyetlerinin, 11 Nisan 2027 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın gemisavar füze ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla karşılanması için ATMACA Güdümlü Mermi G/M Projesi, 2009 yılında başlatıldı. Bu kapsamda Roketsan ana yükleniciliğinde geliştirilen Aktif Radar Arayıcı Başlığa (AR) sahip 250+ kilometre menzilli ATMACA Gemisavar Füzesi, kapsamlı test faaliyetlerinin ardından Kasım 2019 tarihinde, MİLGEM TCG KINALIADA (F-514) Korveti'nden ilk kez ateşlendi. Bu atış testi esnasında ATMACA, deniz yüzeyindeki sabit hedefi başarıyla vurdu.ATMACA Füzesi, 18 Haziran 2021 tarihinde icra edilen diğer bir test esnasında ise yine KINALIADA Korveti'nden ateşlendi ve ilk kez gerçek bir gemi hedefini vurdu. Hedef gemi, ATMACA Füzesi ile vurulduktan sonra battı. Yakın geçmişte ATMACA, düşük oranlı üretim sonucunda resmi olarak Türk Donanması envanterine girdi.Roketsan'ın ATMACA Gemisavar Füzesi; düşük radar kesit alanına sahip olması ve Super Sea Skimming yani su sathına yakın uçuş yapabilmesi sebebiyle, hedef platform tarafından ancak 18-20 kilometre mesafeden tespit edilebiliyor. ATMACA'nın hızı 0.85 Mach olarak baz alındığında, bu durum, hedef geminin mürettebatına çok kısıtlı bir reaksiyon süresi tanıyor. Bu sebepten ötürü, ATMACA tarafından hedef alınan platformun, ATMACA'yı kolay kolay bertaraf edemeyeceği düşümülüyor.