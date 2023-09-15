Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını… 71 zehir taciri yakalandı…
İstanbul’da düzenlenen şafak operasyonunda 71 uyuşturucu madde satıcısı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenledi.
Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Özel Harekat ve helikopter destekli operasyonlarda 71 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.
Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Özel Harekat ve helikopter destekli operasyonlarda 71 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.