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Ünlü balet Tan Sağtürk'e önemli görev: Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak ünlü Türk balet Tan Sağtürk atandı.

Ekleme: 15.09.2023 - 09:31 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Ünlü balet Tan Sağtürk'e önemli görev: Resmi Gazete'de yayımlandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı
Yapılan atamalar arasında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü de yer aldı.

Tan Sağtürk'e önemli görev
Ünlü balet Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı.
Dünyanın önde gelen baletlerinden olan Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak görevlendirilmesiyle Meriç Sümen'den sonra Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün başına gelen ikinci bale kökenli isim oldu.

Tan Sağtürk kimdir?
14 Temmuz 1969'da İzmir'de dünyaya gelen Tan Sağtürk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü'nde yüksek lisansını yaptı.

Daha sonraları da Fransa'da eğitimine devam etti. Bir yıl boyunca Fransız Genç Balesi'nde çalıştı, sonra da Fransız Devlet Balesi'ne geçiş yaptı.

Tan Sağtürk, Fransız Devlet Balesi'ne giren ilk yabancı oldu.

Burada ömür boyu kontratı olanağı olmasına rağmen istifa etti ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde bir sene baş balet olarak görev yaptı.

Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Kayseri, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bale ve Dans Eğitim Merkezi'ni açan Tan Sağtürk, Türkiye'ye baleyi tanıtan, yayan ve sevdiren isim olarak dansın ve balenin gelişmesinde büyük rol oynadı.

Fransız Devlet Balesi'ne yapılmış Soude-ve Je ne Regrette Rien (Edit Piaf) adlı yapıtı bulunan Tan Sağtürk, Antalya ve İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde koreografisini yaptığı Kalp Sesi Projesi adlı yapıtı sahnelendirdi.

Kuğu Gölü, Uyuyan Güzel, Ara Danslar, Ara Nağmeler ve Emrivaki gibi yapıtların başrolünde yer aldı.

Alanında birçok başarı yakalayan Tan Sağtürk, 2006 yılında Türkiye’nin en başarılı 10 genci arasından kültürel alanda birincilik almaya hak kazandı.

Sanat başarıları sayesinde birçok ödül kazanan Tan Sağtürk, Uluslararası Melvin Jones Ödülü gibi prestijli ödüllere layık görüldü.

Yurt dışında yayınlanmış olan Yıldızları Sahnelere Serptiler adında bir kitabı olan Tan Sağtürk, Çayına Prüvet Yarışı adlı ikinci kitabını da Türkiye için yazmıştır.

Tan Sağtürk, sanat danışmanlığını yaptığı ve koreografilerini hazırladığı Romantika müzikali sırasında tanıştığı Rus asıllı Alona Ataberk ile 2009 yılında evlendi, bu evlilikten Ada ve Teo isimli iki çocuğu oldu.

Bez Bebek adlı dizide Hakan karakterini canlandıran ve birçok TV reklamlarında rol alan Tan Sağtürk'ün yarışma programlarında sunuculuk ve jüri üyelikleri de bulunuyor.
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