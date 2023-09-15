  • USD: 26,91 - 26,96
  • EURO: 28,88 - 28,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! 4 otomobil karıştı: 2 yaralı

Kurtköy TEM Otomobili'nde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Ekleme: 15.09.2023 - 11:30 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! 4 otomobil karıştı: 2 yaralıKaza, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 YD 014 plakalı Mercedes marka otomobilin sürücüsü Yusuf Yıldız, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde bulunan araca çarptı.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! 4 otomobil karıştı: 2 yaralı

ZİNCİRLEME KAZA

Çarpmanın etkisiyle 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası 4 otomobilde de maddi hasar meydana gelirken, kazaya karışan araçlarda bulunan Yasemin Baytur ve Nermin Alanta yaralandı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin kazaya karışan araçları yoldan kaldırma çalışmasının ardında trafiğe kapanan yolun tek şeridi kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! 4 otomobil karıştı: 2 yaralı

Başkan Erdoğan, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor
Erdoğan ve Miçotakis, New York'ta 20 Eylül'de görüşecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, müjdeyi verdi: Konut fiyatları düşecek
Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması: Türkiye'de 9 kişide görüldü
İngiltere'de hastalar tedavi olamıyor! Bekleyenlerin sayısı 7,68 milyona ulaştı
Atina'daki kanlı infazda şoke eden mesaj iddiası: Silahları yok, gelin
CHP'de bir baba-oğul ilişkisi daha bitti! Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na bayrak açıyor
New York'ta Türkiye rüzgarı! Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğinde
Yerli ve milli: ATMACA Yunanistan'ın gündeminde! Bir noktaya dikkat çektiler
Külliye'de gençlik buluşması! Başkan Erdoğan: Sayısız oyunu bozduk
Hakan Han Özcan Ankara halkını uyardı! 'Mansur Yavaş, Ankaralılar'a bakterili ekmek yediriyor!'
İstanbul'da başörtülü kadınlara saldıran kadın tutuklandı
Kılıçdaroğlu'na 'özel kalem' ihaneti! ‘Kemal bey adına arıyorum’ diyerek...
Fondaş medyada kafalar karışık: Halk TV'den Kılıçdaroğlu'na misilleme
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
AK Parti'den yeni açıklama! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
CHP’de sürpriz aday: Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen’in yeğeni Prof. Dr. Örsan Öymen, Kılıçdaroğlu’na rakip olacak
Ömer Çelik’ten Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına sert tepki: Cehalet dolu cümlelerle...
CHP'den İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk tepki: İttifak zaten bitti
Topal tavşan kolay av! Delegeyi elinde tutan Kılıçdaroğlu memnun: 'Ekremciler'den Özgür Özel'e 'Daha sert ol yoksa 2.adam olursun' baskısı
Meteoroloji uyardı! O illere sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji uyardı! O illere sağanak yağış geliyor!

Fransa yasaklamıştı! Belçika da iPhone 12'yi incelemeye aldı

Fransa yasaklamıştı! Belçika da iPhone 12'yi incelemeye aldı

WhatsApp reklamlı mı olacak? Meta'dan resmi açıklama geldi

WhatsApp reklamlı mı olacak? Meta'dan resmi açıklama geldi

Erciyes'te bulundu: 385 metre derinlikten çıkarıldı bölgenin yeni turizm kaynağı olacak

Erciyes'te bulundu: 385 metre derinlikten çıkarıldı bölgenin yeni turizm kaynağı olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladı: Son 33 yılın en kurak ağustosu yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladı: Son 33 yılın en kurak ağustosu yaşandı

Rüyasında gördü gerçek oldu: Tam 40 metre!

Rüyasında gördü gerçek oldu: Tam 40 metre!