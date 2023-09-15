Siirt'te bomba arama köpeği Puma sayesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'te silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Siirt Valiliği İl Jandarma Komutanlığı KOM ve TEM Şube Müdürlükleri ile Pervari İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ''Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı'' yapan şahıslara yönelik yürütülen operasyonda, N.E. ve M.E. isimli şahısların Pervari İlçesi Gökbudak Köyündeki ikametlerinde yasadışı silah ve mühimmat sakladığı bilgisi elde edildi.



Şüphelilerin ikametlerinde Bomba arama Köpeği (Puma) ile birlikte adli arama kararına istinaden yapılan aramada, 1 Adet Glock Marka 9 mm Çapında Tabanca, 1 Adet 7.65 mm Çapında Tabanca, 2 Adet Şarjör, 22 Adet 9 mm Fişek, 3 Adet Dürbün ele geçirildi.



Olayla ilgili Pervari Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikata devam edildiği öğrenildi.