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Samsun'da zincirleme kaza: 2 yaralı

İlkadım ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada panik anları yaşandı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 15.09.2023 - 16:28 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:29 / Editör: Ozge Selin
Samsun'da zincirleme kaza: 2 yaralıSamsun'da korkunç bir kaza yaşandı.

İlkadım ilçesinde Enes Bulut’un kontrolünü yitirdiği 66 ACN 412 plakalı tır, önündeki Mustafa Budak (27) yönetimindeki 55 AP 212 plakalı tıra, ardından da Selami Demircan'ın (42) kullandığı 55 AJS 332 plakalı kamyonete çarptı.

Özgür Uzunali’nin kullandığı 34 CKK 723 plakalı kamyonet ve Fikri Demirci’nin kullandığı KJ111D plakalı otomobil de kazaya karıştı.

2 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kazada, Selami Demircan ve Mustafa Budak yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Samsun'da zincirleme kaza: 2 yaralı
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