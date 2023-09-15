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PKK/YPG sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, terör örgütü PKK/YPG soruşturması kapsamında tutuksuz sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ekleme: 15.09.2023 - 15:44 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:45 / Editör: Ozge Selin
PKK/YPG sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 16 Kasım 2022'de adli kontrol tedbiri altına alınan S.Ş. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. S.Ş. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği ve dijital materyallerinde YPG/PKK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği iddianamede belirtildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.
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