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New York'ta Türkiye rüzgarı! Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğinde

Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere yarın New York'a gidiyor. Yoğun diplomasi trafiği altında dünyanın gözü Erdoğan'a çevrilmiş durumda. Başkan Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesi bekleniyor. Öte yandan iklim değişikliği de masadaki konulardan birisi.

New York'ta Türkiye rüzgarı! Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğinde
Ekleme: 15.09.2023 - 08:40 Güncelleme: 15.09.2023 - 08:41 / Editör: Ozge Selin
New York'ta Türkiye rüzgarı! Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğinde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere yarın ABD'nin New York şehrine hareket edecek. Her yıl BM kürsüsündeki hitabı ile dünya gündeminin üst sıralarına yerleşen ve küresel sisteme farklı bakış açısı katan Başkan Erdoğan'ın bu yıl 19 Eylül Salı günü gerçekleştirilmesi ön görülen hitap da merakla bekleniyor. Başkan Erdoğan 17-21 Eylül'de New York'ta gerçekleştirilecek zirve kapsamında BM Genel Sekreteri Antonia Guterres, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile görüşecek. Başkan Erdoğan'ın ikili ve küresel meseleleri ele alacağı görüşmelerin kahir ekseriyetle Türk hariciyesinin gururu 'Türkevi'nde gerçekleşmesi öngörülüyor.

KÜRENİN GELECEĞİ GÜNDEMDE

İklim değişikliğiyle mücadele konusunda öncü projeler yürüten Türkiye'nin yaptıkları Başkan Erdoğan tarafından muhataplarına iletilecek. Paris İklim Anlaşması'na '2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma' hedefleriyle en önemli katkıyı veren ülkeler arasında yer alan Türkiye BM liderlerine kürenin geleceği için işbirliğinin önemini vurgulayacak. 3'ü BM tarafından olmak üzere çok sayıda ödül alan ve Başkan Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen 'Sıfır Atık' projesini tanıtan bir program gerçekleştirilmesi de planlanıyor.

GÖZLER TÜRKİYE'DE

'Dünya Beşten Büyüktür' ve 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' tezleriyle bir referans lider olan Başkan Erdoğan, dünya sorunlarına girişimci ve insani dış politika anlayışıyla yaklaşarak arabuluculukta bir marka haline geldi. Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü 'lider diplomasisi' ile Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan kıtlık tehlikesini BM ile bertaraf eden Türkiye, son dönemde Rusya'nın Karadeniz Tahıl İnisiyatifi'nin yeniden hayata geçmesi için önemli diplomatik hamleler gerçekleştirdi. Dünyanın yakın merceğinde olan 'tahıl koridoru' konusunun görüşmelerin gündeminde olacağı kaydediliyor. Öte yandan Türkiye'nin talepte bulunduğu F16 Blok 70 modernizasyon ve satın alım talebini İsveç'in NATO üyeliğine bağlaması hususunun yanlış olduğunun altı çizilecek.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MASADA

Başkan Erdoğan 17-21 Eylül'de Newyork'ta gerçekleştirilecek zirve kapsamında BM Genel Sekreteri Guterres, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile görüşecek. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen ve BM tarafından ödüle layık görülen 'Sıfır Atık' projesi kapsamında da etkinliklerin gerçekleştirilebileceği kaydediliyor. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın her yıl gerçekleştirdiği üzere ABD'de yerleşik Türk iş insanları ile de bir araya gelmesi bekleniyor.


New York'ta Türkiye rüzgarı! Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğinde
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