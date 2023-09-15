  • USD: 26,91 - 26,96
  • EURO: 28,88 - 28,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meral Akşener’den çok net ittifak mesajı: İşte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkındaki planı...

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 8'li koalisyon masasını bir kez daha dağıttı. 'Hiçbir ilçede hiçbir beldede ittifak yok' çıkışı yaptı. Ardından partisinin Genel İdare Kurulu'nu topladı… Üyeler arasında oylama yaptı… Parti içinde 'Sıfır çekeriz' endişesiyle ittifak yanlısı olanlara kulak asmayan Meral Akşener, "Arkadaşlar bu kararımızın arkasında durmalıyız ve duracağız. Hep birlikte inanarak başarmalıyız" diyerek çok sert bir konuşma yaptı. Ancak parti içindeki o iddia, kafaları karıştırdı: İmamoğlu ve Yavaş konusunda…

Ekleme: 15.09.2023 - 10:13 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener’den çok net ittifak mesajı: İşte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkındaki planı...
Türkiye, 2024'ün mart ayında yapılacak yerel seçimlere kilitlendi. Gözler ise 8'li koalisyondaki kavgaya çevrildi.

Meral Akşener’den çok net ittifak mesajı: İşte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkındaki planı...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük yenilgi alan ve büyük oranda oy kaybı yaşayan koalisyon ortakları arasındaki kriz, çözülemedi.

'İTTİFAK YOK' AÇIKLAMASI YAPTI

Yerel seçimlerle ilgili ilk çıkış İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldi. Parti içinde kendisine yöneltilen eleştiriler nedeniyle paniğe kapılan Akşener, ortaklarına ittifak çağrısına sırt çevirdi. 'Her ilçede her beldede kendi adayımızı çıkartacağız' mesajını verdi.

Meral Akşener’den çok net ittifak mesajı: İşte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkındaki planı...

GÖZLER İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TA

Önceki gün İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, 81 ilde kendi adaylarını çıkartacaklarını ilan etti. Gözler ise Akşener'in en büyük destekçisi olduğu hatta cumhurbaşkanı adayı göstermek istediği Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a çevrildi.

Meral Akşener’den çok net ittifak mesajı: İşte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkındaki planı...

Seçimi kaybedeceklerini anlayan ikili, Akşener'e 'ittifak' çağrısı yaparken İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu toplantısında yaşananlar da yapılan pazarlığı gözler önüne serdi.

PARTİDE SIFIR ÇEKERİZ KORKUSU!

Buna göre İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu toplantısı, ittifak tartışmalarıyla geçti. 'Seçimlerde sıfır çekeriz' endişesine kapılan isimler, Akşener'e ittifaktan kopulmaması gerektiğini söyledi.

Meral Akşener’den çok net ittifak mesajı: İşte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkındaki planı...

CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında o isimlerin Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, eski İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, oyuncu Mehmet Aslan ve eski İyi Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk olduğunu iddia etti.

Hatta Ahmet Zeki Üçok, 'İttifak olmazsa parti sıfır çeker' diyerek Akşener'den kararından dönmesini istedi. Yine CHP'ye verdiği destekle bilinen Aytunç Erkin, bugünkü köşe yazısında GİK'te oylama yapıldığı 46 İYİ Partili ismi, ittifaksız yola devam edilmesini istediğini belirtti…

'ARKASINDA DURMALIYIZ' MESAJI

GİK'ten '81 ilde kendi adayımızı çıkartacağız' kararının çıkması üzerine Meral Akşener'in partililerine 'Arkadaşlar bu kararımızın arkasında durmalıyız ve duracağız. Hep birlikte inanarak başarmalıyız' talimatı verdiğini de belirten Aytunç Erkin, İYİ Parti'yi uzun zamandır takip ediyorum ve son toplantıda alınan karar ve söyleme bakınca çok ciddi olduklarını görüyorum. Pazarlık, el yükseltme gibi kavramlar geçerliliğini yitirmiş gibi' ifadelerine yer verdi.

Meral Akşener’den çok net ittifak mesajı: İşte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkındaki planı...

Gazeteci Abdülkadir Selvi ise herkesin merak ettiği İstanbul ve Ankara'daki ittifak ne olacak sorusuna yanıt verdi.

Meral Akşener’den çok net ittifak mesajı: İşte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkındaki planı...

İŞTE AKŞENER'İN PLANI!

Selvi, bugünkü köşe yazısında 'ittifak yok' diyen hatta İstanbul ve Ankara'yı kaybetmeyi göze aldığını açıklayan Meral Akşener'in iki ilde istisna yapacağını iddia etti. Verilecek ilçeler karlığında Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a destek verebileceğini söyledi.


Başkan Erdoğan, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor
Erdoğan ve Miçotakis, New York'ta 20 Eylül'de görüşecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, müjdeyi verdi: Konut fiyatları düşecek
Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması: Türkiye'de 9 kişide görüldü
İngiltere'de hastalar tedavi olamıyor! Bekleyenlerin sayısı 7,68 milyona ulaştı
Atina'daki kanlı infazda şoke eden mesaj iddiası: Silahları yok, gelin
CHP'de bir baba-oğul ilişkisi daha bitti! Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na bayrak açıyor
New York'ta Türkiye rüzgarı! Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğinde
Yerli ve milli: ATMACA Yunanistan'ın gündeminde! Bir noktaya dikkat çektiler
Külliye'de gençlik buluşması! Başkan Erdoğan: Sayısız oyunu bozduk
Hakan Han Özcan Ankara halkını uyardı! 'Mansur Yavaş, Ankaralılar'a bakterili ekmek yediriyor!'
İstanbul'da başörtülü kadınlara saldıran kadın tutuklandı
Kılıçdaroğlu'na 'özel kalem' ihaneti! ‘Kemal bey adına arıyorum’ diyerek...
Fondaş medyada kafalar karışık: Halk TV'den Kılıçdaroğlu'na misilleme
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
AK Parti'den yeni açıklama! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
CHP’de sürpriz aday: Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen’in yeğeni Prof. Dr. Örsan Öymen, Kılıçdaroğlu’na rakip olacak
Ömer Çelik’ten Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına sert tepki: Cehalet dolu cümlelerle...
CHP'den İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk tepki: İttifak zaten bitti
Topal tavşan kolay av! Delegeyi elinde tutan Kılıçdaroğlu memnun: 'Ekremciler'den Özgür Özel'e 'Daha sert ol yoksa 2.adam olursun' baskısı
Meteoroloji uyardı! O illere sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji uyardı! O illere sağanak yağış geliyor!

Fransa yasaklamıştı! Belçika da iPhone 12'yi incelemeye aldı

Fransa yasaklamıştı! Belçika da iPhone 12'yi incelemeye aldı

WhatsApp reklamlı mı olacak? Meta'dan resmi açıklama geldi

WhatsApp reklamlı mı olacak? Meta'dan resmi açıklama geldi

Erciyes'te bulundu: 385 metre derinlikten çıkarıldı bölgenin yeni turizm kaynağı olacak

Erciyes'te bulundu: 385 metre derinlikten çıkarıldı bölgenin yeni turizm kaynağı olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladı: Son 33 yılın en kurak ağustosu yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladı: Son 33 yılın en kurak ağustosu yaşandı

Rüyasında gördü gerçek oldu: Tam 40 metre!

Rüyasında gördü gerçek oldu: Tam 40 metre!