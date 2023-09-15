Meral Akşener’den çok net ittifak mesajı: İşte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkındaki planı...

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 8'li koalisyon masasını bir kez daha dağıttı. 'Hiçbir ilçede hiçbir beldede ittifak yok' çıkışı yaptı. Ardından partisinin Genel İdare Kurulu'nu topladı… Üyeler arasında oylama yaptı… Parti içinde 'Sıfır çekeriz' endişesiyle ittifak yanlısı olanlara kulak asmayan Meral Akşener, "Arkadaşlar bu kararımızın arkasında durmalıyız ve duracağız. Hep birlikte inanarak başarmalıyız" diyerek çok sert bir konuşma yaptı. Ancak parti içindeki o iddia, kafaları karıştırdı: İmamoğlu ve Yavaş konusunda…

Türkiye, 2024'ün mart ayında yapılacak yerel seçimlere kilitlendi. Gözler ise 8'li koalisyondaki kavgaya çevrildi.14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük yenilgi alan ve büyük oranda oy kaybı yaşayan koalisyon ortakları arasındaki kriz, çözülemedi.Yerel seçimlerle ilgili ilk çıkış İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldi. Parti içinde kendisine yöneltilen eleştiriler nedeniyle paniğe kapılan Akşener, ortaklarına ittifak çağrısına sırt çevirdi. 'Her ilçede her beldede kendi adayımızı çıkartacağız' mesajını verdi.Önceki gün İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, 81 ilde kendi adaylarını çıkartacaklarını ilan etti. Gözler ise Akşener'in en büyük destekçisi olduğu hatta cumhurbaşkanı adayı göstermek istediği Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a çevrildi.Seçimi kaybedeceklerini anlayan ikili, Akşener'e 'ittifak' çağrısı yaparken İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu toplantısında yaşananlar da yapılan pazarlığı gözler önüne serdi.Buna göre İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu toplantısı, ittifak tartışmalarıyla geçti. 'Seçimlerde sıfır çekeriz' endişesine kapılan isimler, Akşener'e ittifaktan kopulmaması gerektiğini söyledi.CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında o isimlerin Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, eski İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, oyuncu Mehmet Aslan ve eski İyi Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk olduğunu iddia etti.Hatta Ahmet Zeki Üçok, 'İttifak olmazsa parti sıfır çeker' diyerek Akşener'den kararından dönmesini istedi. Yine CHP'ye verdiği destekle bilinen Aytunç Erkin, bugünkü köşe yazısında GİK'te oylama yapıldığı 46 İYİ Partili ismi, ittifaksız yola devam edilmesini istediğini belirtti…GİK'ten '81 ilde kendi adayımızı çıkartacağız' kararının çıkması üzerine Meral Akşener'in partililerine 'Arkadaşlar bu kararımızın arkasında durmalıyız ve duracağız. Hep birlikte inanarak başarmalıyız' talimatı verdiğini de belirten Aytunç Erkin, İYİ Parti'yi uzun zamandır takip ediyorum ve son toplantıda alınan karar ve söyleme bakınca çok ciddi olduklarını görüyorum. Pazarlık, el yükseltme gibi kavramlar geçerliliğini yitirmiş gibi' ifadelerine yer verdi.Gazeteci Abdülkadir Selvi ise herkesin merak ettiği İstanbul ve Ankara'daki ittifak ne olacak sorusuna yanıt verdi.Selvi, bugünkü köşe yazısında 'ittifak yok' diyen hatta İstanbul ve Ankara'yı kaybetmeyi göze aldığını açıklayan Meral Akşener'in iki ilde istisna yapacağını iddia etti. Verilecek ilçeler karlığında Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a destek verebileceğini söyledi.