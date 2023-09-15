Meksika'daki uzaylıların perde arkası: Cesetlerde bulunan 2 madde bilim dünyasını ikiye ayırdı

Geçtiğimiz günlerde Meksika Kongresi'nde tanımlanamayan uçan nesnelerle (UFO) ilgili yapılan özel oturumda yaklaşık bin yaşında olduğu ve 'insana ait olmadığı' iddia edilen iki varlığın bedenleri sergilendi.Meksika Kongresi'nde sıra dışı anlar yaşandı. Meksikalı gazeteci ve UFO alanında çalışmalar yürüten Jaime Maussan, kongrede gerçekleştirilen özel oturumda Peru'nun Cusco kentindeki bir madende bulunan ve 'insana ait olmadığını' iddia ettiği 2 varlığın kalıntılarını sergiledi.Maussan cam muhafaza içinde sunduğu fosilleşmiş 'cesetlerin' bin yıllık olduğunu belirtti. Maussan örneklerin Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) tarafından incelendiğini ve bilim adamlarının DNA örneği almayı başardığını, yaşlarının tespiti için radyokarbon testi uyguladığını aktardı.Elde edilen DNA'nın diğer örneklerle karşılaştırıldığını söyleyen Maussan, örneklerin yüzde 30'undan fazlasının fosil kaydı incelenen hiçbir canlıyla uyuşmadığını öne sürdü.Maussan konuşmasında, 'Bu örnekler bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar değil. Diatom madenlerinde bulundular ve daha sonra fosilleştiler. Uzaylı mı değil mi bilmiyoruz ama bizimle yaşadılar. Bu evrende yalnız değiliz, bu gerçeği kabullenmeliyiz' ifadelerini kullandı.Oturuma video konferans yöntemiyle katılan Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümünden Abraham Avi Loeb da Meksika hükümetine, uluslararası bilim adamlarının daha fazla araştırma yapabilmesi için izin vermesi çağrısında bulundu. Oturuma ayrıca, ABD Donanması'nda pilot olarak görev yapmış olan ve ABD Kongresi'nde UFO'larla ilgili düzenlenen oturumda ifade veren Ryan Graves da katıldı.Olay tüm dünyada büyük ses getirdi. Olayı analiz eden Daily Mail ise bilim dünyasının bu durumu tiye aldığını dile getirdi. Bilim insanları ilk olarak böyle bir durum kanıtlanabilir olsaydı, Meksika'daki bilim insanlarının hakemli bir değerlendirme için başvuracağını ifade etti.Manchester Üniversitesi'nden gökbilimci Michael Garrett, 'Bu gerçekten olsaydı uzmanlar tarafından sunulan ve Nature ya da Science gibi hakemli dergilerde yayımlanacak makalelerde yayımlanan uygun bilimsel veri ve kanıtlar görürdük' dedi.Yetkililer ise şu an için iddiaları ne onaylıyor ne de reddediyor. Yapılan açıklamada, 'Tüm bulguların ciddi bir şekilde incelenmesi ve titizlikle analiz edilmesi gerekiyor' denildi.Başka bir üniversite profesörü olan Julieta Fierro ise söz konusu kanıtların 'Hiçbir anlam ifade etmediğini' dile getirdi. Aynı zamanda Fierro söz konusu uzaylıların uzaylı olduğunu kanıtlayabilmek için X ışınlarından daha ileri bir teknolojinin şart olduğunu söyledi.Ünlü fizikçi Brian Cox da konuyla ilgili açıklama yapmadı. Cox, 'Bu şekiller fazlasıyla insansı. Başka bir gezegende evrimleşen zeki türün bize benzemesi çok olası değil' dedi.Daily Mail, Maussan'ın iddialarının aslında iki yıl önce çürütüldüğünü iddia etti. Nitekim bir ekip söz konusu cesetlerin 'insan ve hayvan kemiklerinden oluşan bir karışım' olduğunu ortaya koymuş.Ekip, kafatasının yüz kısmının kırıldığını, bu nedenle de geriye yalnızca bir kısmının kaldığını, uzaylı kafası şekli alsın diye de o kısmın döndürüldüğünü iddia ediyor.Aynı zamanda araştırmacılar örneklerdeki uyluklardan birinin insan uyluk kemiği olduğu konusunda kesin olduklarını ifade etti.Öte yandan bazı bilim insanları ise bulguların gerçek olabileceğini, kesin kanıt için sonuçlara bakmak gerektiğini düşünerek, iddiaların gerçeklik payı olduğunun altını çizdi.