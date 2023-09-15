Konya’da korkunç olay! Sevgililerine mesaj atıp intihar ettiler: Birbirlerine sarılıp…

Konya'da gece saatlerinde meydana gelen olay deyim yerinde ise kan dondurdu. Merkez Meram ilçesinde bir sitede oturan 19 ve 18 yaşlarındaki iki genç kız, sevgililerinin cep telefonlarına intihar edeceklerini belirten mesaj gönderdikten sonra birbirlerine sarılıp kendilerine 15 katlı binanın çatısından boşluğa bıraktı. İşte kan donduran olayın detayları…

Konya'nın Meram ilçesindeki olay, saat 23.50 sıralarında Yenişehir Mahallesi Aslanyüreği Sokak'taki bir sitede meydana geldi.İlayda Ç. ve Latife Nur Ş., girdikleri sitenin 5'inci bloğundaki 15 katlı binanın çatısını çıktı. Sevgililerinin cep telefonuna intihar edeceklerini belirtip, bulundukları konumu gönderen İlayda Ç. ve Latife Nur Ş., ardından birbirlerine sarılıp kendilerini boşluğa bıraktı. Onlarca metre yükseklikten atlayan iki genç kadın beton zemine çakıldı.Olay anı güvenlik kamera kayıtlarına yansırken, durumu fark eden site sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Adrese gelen sağlık ekipleri İlayda Ç. ve Latife Nur Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, çatı katında yaptığı incelemede iki genç kıza ait çanta, mont ve seccade buldu.Site yönetimi ve sakinleri, binadan atlayarak yaşamına son verin iki genç kızı tanımadıklarını, yüksek sesle konuşarak site bahçesinden binaya girdiklerini belirtti.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.