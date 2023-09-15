Kılıçdaroğlu'na rakip olduğunu duyuran Örsan Öymen: Demokratik ülkelerde genel başkanlar bir veya iki seçim kaybedince istifa eder

CHP eski PM Üyesi Örsan Öymen, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olacağını duyurdu. CHP yönetiminin değişmemesi durumundayerel seçimlerde de başarısızlık yaşanacağını ifade eden Öymen, "Demokratik bir ülkede bir genel başkan bir veya iki seçim kaybettiği zaman istifa eder" dedi. Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra genel başkanlığa aday olan Özgür Özel'i de eleştiren Öymen, "İdeolojik hatalar yapıldığında acaba seslerini çıkarmışlar mıydı? O sorunların parçası olanlar sorunu nasıl çözecek? Ses çıkarmayarak yapılanlara ortak oldular. Bu değişim taleplerinde bir samimiyet göremiyorum" ifadelerini kullandı.

CHP içindeki 'İlke ve Demokrasi Hareketi'nin kurucusu ve eski PM Üyesi Örsan Öymen, CHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyerek kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olduğunu duyurdu.



Partide yönetim değişikliği olmaması durumunda yerel seçimlerde de başarısızlık yaşanacağını kaydeden Öymen, "Demokratik bir ülkede bir genel başkan bir veya iki seçim kaybettiği zaman istifa eder" dedi.



CHP'nin, demokrasi için mücadele eden ve siyaseten Batı Avrupa'daki ülkeleri örnek alan bir parti olduğunu savunan Öymen, "Bu kadar çok seçim kaybedip bu kadar uzun genel başkanlık görevine devam eden var mıdır, baktım ama bulamadım" diye konuştu.



'Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken yanlış karar verildi'

İttifakın küçük ortaklarına verilen 39 milletvekilini anımsatan Öymen, bunun egemenlik hakkının gaspı anlamına geldiğini vurgulayarak örgütlerle temas edilmesi halinde bu durumun yaşanmayacağını söyledi. Öymen, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusunda da bilimsel çalışılmadığını ve yanlış karar verildiğini dile getirdi.



'CHP'de kimlik sorunu var'

CHP'nin kimlik sorunu yaşadığını da vurgulayan Öymen, "Partinin temel ilkelerinin ne olduğu bellidir. Bunlara bütün olarak sahip çıkılmalıdır. Partimizde ideolojik bütünlük de sağlanamadı ve halkta güvenlik sorununa yol açtı" ifadelerini kullandı.



Özgür Özel'e eleştiri: Hata yapılırken sesini çıkardı mı?

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra genel başkanlığa aday olan Özgür Özel'i de eleştiren Öymen, "Bu arkadaşlarımız, stratejik, ideolojik hatalar yapıldığında acaba seslerini çıkarmışlar mıydı? O sorunun parçası olan kadrolar değişimi nasıl sağlayacak? Yapılan hatalara ya ses çıkarmadılar ya da imza attılar. Bu değişim taleplerinde samimiyet göremiyorum. Değişim talebinde bulunanlar, acaba partinin temel ilkelerine ne kadar sahip çıkıyorlar?" dedi.



'Üçüncü yol açmalıyız'

Partinin, statükocular ve değişim talebinde samimi olmayanlar arasına sıkıştığını söyleyen Öymen, genel başkan adaylığını "Bir üçüncü yol açmalıyız. Bu yol Atatürk'ün yoludur, sosyal demokrasinin yoludur. Bu yol için CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğumu açıklıyorum" sözleriyle ilan etti.