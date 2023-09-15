Kart bilgilerini ele geçirip seri alışveriş yaptılar

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, yabancı uyruklu kişilere ait olan kredi kartı bilgilerini ele geçiren ve bir alışveriş sitesi üzerinden maddi değerleri yüksek ürünler satın alan iki suç ortağına operasyon düzenledi. İki suç ortağı da gözaltına alındı ve cep telefonlarında yapılan incelemelerde yabancı uyruklu çok sayıda kişiye ait kredi kartı bilgileri bulundu. İki suç ortağının yüz binlerce lirayı bulan ürünler sipariş ettikleri de tespit edildi. Gözaltına alınan iki kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli ise 'Adli Kontrol' kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.