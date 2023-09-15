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İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübünde skandal

İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet veren Spor Kulübü Derneği, tartışma yaratacak bir karara imza attı. Önceki gün genel kurulda Atatürkçü kimliği ile tanınan, uzun yıllar kulübe emek verip, Türkiye ve Avrupa şampiyonları yetiştirmiş eski koordinatör Hüsnü Oral’ın ‘Kulüp sporcularına her antrenman ve müsabakada kullanılmak üzere dağıtılan forma eşofman, şort ve tişörtlerle verilen madalya ve şiltlere mutlaka Atatürk resmi ve Türk Bayrağı amblemi konulsun’ önerisi tepkiyle karşılandı. Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Oral’ın mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olup belediye spor kulübü tarafından kullanılmakta olan bir spor sahası ile en az bir spor salonuna Gazi Mustafa Kemal Atatürk adı verilmesi talebi de geri çevrildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübünde skandal
Ekleme: 15.09.2023 - 14:26 Güncelleme: 15.09.2023 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübünde skandal
İzmir'de seçim kampanyalarını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk üzerinden dizayn eden ve meydanlarda Atatürk'e ve değerlerine sahip çıkmakla övünen İzmir Büyükşehir Belediyesi tartışma yaratacak bir karara imza attı.

ORAL ÖNERGE VERDİ

'Bu kadar da olmaz' dedirten olay Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet veren Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nün önceki gün gerçekleştirilen olağan genel kurulunda yaşandı. İzmir'de Atatürkçü kimliği ile tanınan ve uzun yıllar kulübe emek verip, Türkiye ve Avrupa şampiyonları yetiştirmiş eski koordinatör Hüsnü Oral, divan başkanlığına yazılı önerge vererek kulüp sporcularına antrenman ve müsabakalarda kullanılmak üzere dağıtılan forma eşofman, şort ve tişörtlerle sporculara verilen madalya ve şiltlere mutlaka Atatürk resmi ve Türk Bayrağı amblemi konulmasını teklif etti. Oral, aynı önergede mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olup belediye spor kulübü tarafından kullanılmakta olan bir spor sahası ile en az bir spor salonuna Gazi Mustafa Kemal Atatürk adı verilmesini teklif etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübünde skandal

GENEL KURULDA GERGİNLİK YAŞANDI

Oral'ın önergesi genel kurulda gerginliğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre Kulüp Başkanı Ersan Odaman, Oral'ın önergesi üzerine söz alarak kanunda Türk bayrağının ve Atatürk'ün resminin nerelerde kullanılacağının belirtildiğini, bunun formalarda kullanılmasının mümkün olamayacağını söyledi. Ardından da Atatürk'ün ambleminin halka açık spor organizasyonlarında zaten kullanıldığını öne sürdü. Bunun üzerine Oral yanında getirdiği üzerinde belediye spor kulübü forması bulunan sporcuların fotoğrafını göstererek Odaman'a itiraz etti. Odaman da büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen halka açık koşularda katılımcılara dağıtılan bir tişörtün üzerindeki Atatürk amblemini göstererek Oral'a yanıt verdi. Konuşmasını tamamlayan Odaman yerine geçerken iddiaya göre elindeki formayı 'Bu da benden sana hediye olsun' diyerek Oral'ın kucağına bıraktı.

ORADA ÖYLE BİR OYLAMA ZATEN YAPILAMAZ

Önerge görüşülürken söz alıp genel kurulda konuşan Kulüp 2. Başkanı, CHP Konak ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şamil Sinan An da konuya ilişkin SABAH muhabirine açıklamalarda bulundu. Genel Kurulda yanlış anlaşılmalara meydan vermemek için düzeltme anlamında söz aldığını ifade eden San: 'Türkiye'deki tüm duyarlı insanların Atatürk ve Bayrak konusundaki sevgisini, saygısını, hassasiyetini ölçmeye, tartmaya kimsenin gücü de, çabası da yetmez. O yüzden böyle bir konunun orada konuşulmuş olmasından duyduğum üzüntüyü genel kurulda söz alarak ifade ettim. Türk Bayrağının ve Atatürk'ün resminin nerede kullanılacağı zaten yasalarla belirlenmiş. Ben yanlış anlaşılmalara meydan verilmesin diye düzeltme anlamında konuştum.' Dedi.

ATATÜRK VE TÜRK BAYRAĞI İLE BÜYÜDÜM

Yaşananlardan ötürü büyük üzüntü duyan Hüsnü Oral ilk etapta konuya ilişkin açıklama yapmak istemedi. SABAH muhabirine: '80 yaşındayım Atatürk ve Türk bayrağı ile büyüdüm. Verdiğim önergeden dolayı beni linç ettiler. Çok üzgünüm.' Diyen Oral daha sonra konunun kapatılmasını, yaşanan olayın haber yapılmamasını talep etti. SABAH'ın edindiği bilgiye göre Oral, genel kurulda verdiği önergeyi whatsap üzerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e atarak ret edenler hakkında gereğinin yapılmasını talep etti. Oral'ın yaşananları CHP Genel Merkezine de taşımaya hazırlandığı sızan bilgiler arasında yer aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübünde skandal

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