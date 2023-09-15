İstanbul'da bir sürücü ile İETT şoförü arasında kavga! Otobüsü tekmeledi

İstanbul Avcılar'da otomobilini kaldırıma park eden sürücü ile İETT otobüsü şoförü arasında tartışma çıktı. İETT otobüsünün önünü kesen sürücü hakaretler ederek otobüsü tekmeledi.

İETT otobüsü bu kez kavgaya karıştı..Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Avcılar-Yeşilkent seferini yapan 142F hattının otobüsü, kaldırıma park edilen otomobil nedeniyle ilerlemekte zorlandı.Bunun üzerine otobüs şoförü ile 07 BFM 103 plakalı otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından İETT otobüsü ilerlediği sırada, otomobiline binen sürücü, otobüsün peşine düştü.Önüne kesen sürücü, otobüsü tekmeleye başladıBalık Yolu mevkiinde İETT otobüsünü önünü kesen sürücü, tehdit ve küfürler savurarak otobüsü tekmelemeye başladı.Öfkeli sürücünün küfür ederek otobüsü tekmelediği anlar, İETT otobüsü şoförünü cep telefonu kamerasına yansıdı.