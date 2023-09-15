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İngiltere'de hastalar tedavi olamıyor! Bekleyenlerin sayısı 7,68 milyona ulaştı

İngiltere'de hastanelerde tedavi olmak için bekleyenlerin sayısı, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak 7,68 milyon oldu.

İngiltere'de hastalar tedavi olamıyor! Bekleyenlerin sayısı 7,68 milyona ulaştı
Ekleme: 15.09.2023 - 09:05 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
İngiltere'de hastalar tedavi olamıyor! Bekleyenlerin sayısı 7,68 milyona ulaştı
İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) yaptığı açıklamaya göre, haziran sonunda 7,57 milyon kişi rutin hastane tedavisine başlamak için beklerken, temmuz sonunda bu sayı 7,68 milyona yükseldi.

Bekleme listelerinde bir ayda 100 binden fazla artış görüldü. Böylelikle tedavi için bekleyenlerin sayısı, kayıtların tutulmaya başlandığı 'Ağustos 2007'den bu yana görülen en yüksek rakam' olarak kayda geçti.

Hükümetten dün yapılan açıklamada, bu kış için NHS'ye 200 milyon sterlin ek fon sağlanacağı duyurulmuştu.

İngiltere'de hastalar tedavi olamıyor! Bekleyenlerin sayısı 7,68 milyona ulaştı

BAŞBAKAN SUNAK, BEKLEME LİSTELERİNDEN GREVLERİ SORUMLU TUTTU

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ağustosta yaptığı açıklamada, hükümetin, bekleme listelerinin azaltılmasına yönelik hedefini yakalayamayacağını belirterek, kaydedilen ilerlemenin sağlık çalışanlarının grevleri nedeniyle sekteye uğradığını öne sürmüştü.

Sunak, hastanelerde tedavi olmak için bekleyenlerin sayısının artmasından grevleri ve Kovid-19 salgınını sorumlu tutmuştu.

İngiltere'de hastanelerde tedavi olmak için bekleyenlerin sayısı geçen yıl 7 milyona ulaşmıştı.

İngiltere'de hastalar tedavi olamıyor! Bekleyenlerin sayısı 7,68 milyona ulaştı
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İngiltere'de hastalar tedavi olamıyor! Bekleyenlerin sayısı 7,68 milyona ulaştı
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