İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! 10 kentte 265 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul başta olmak üzere 10 kentte uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Yapılan baskınlarda toplam 245’i sokak satıcısı olmak üzere 265 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul, Diyarbakır, Eskişehir, Denizli, Mersin, Bolu, Kırklareli, Şanlıurfa, Manisa ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda 245'i sokak satıcısı olmak üzere 265 zehir taciri yakalandı.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonlarda; 158 kg muhtelif içerikte uyuşturucu madde ve 125.000 adet uyuşturucu ele geçirildi. 245 sokak satıcısı şüpheli şahıs yakalandı.Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca #Lice kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Nuri AKDEMİR NARKOTERÖR OPERASYONU gerçekleştirildi. Operasyonda; 715 kilo toz esrar ve 964 kilo kubar esrar ile 6.338.410 kök kenevir ele geçirildi.Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda 6,5 kg kubar esrar ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs yakalandı.Denizli İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda 3,5kg kubar esrar ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs yakalandı.Mersin İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda 1,5kg skunk 1,5 kg kubar esrar ele geçirildi. 7 şüpheli şahıs yakalandı.Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda; 58 kg skunk ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs yakalandı.Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda: 103 kilo esrar ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs yakalandı.Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Bonzai yapımında kullanılan muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 4 şüpheli şahıs yakalandı.Operasyonu düzenleyen Kahraman Emniyetimizi, Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. ZEHİR TACİRLERİYLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK HER AN ENSELERİNDEYİZ” ifadelerine yer verdi.