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İBB Muhtarlık Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın yargılandığı davada mütalaa verildi

Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yardım kartları verdiği iddiasıyla yargılanan İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın davasında mütalaa verildi. Savcı, mütalaada Saltık’ın terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılmsını talep etti. Heyet 22 Eylül’de karar vermek üzere duruşmayı erteledi.

İBB Muhtarlık Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın yargılandığı davada mütalaa verildi
Ekleme: 15.09.2023 - 14:56 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:11 / Editör: Ozge Selin
İBB Muhtarlık Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın yargılandığı davada mütalaa verildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği iddiasıyla 'terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MÜTALAA VERİLDİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Yavuz Saltık ve avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasını celse arası sundu görüldü. Mütalaada DİAYDER'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan zincir marketlerde kullanılan 150 liralık yardım kartlarının örgütün kırsal alanında faaliyet yürüten ya da tutuklanarak cezaevine gönderilen ve örgüt tarafından değer ailesi olarak ifade edilen ailelere teslim edildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İBB Muhtarlık Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın yargılandığı davada mütalaa verildi

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mütalaada yardım kartı için Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan talep edildiği, talep edilen yardım kartlarının toplu bir liste şeklinde dernek yetkililerine teslim edildiğini anlatıldı. Sanığın yardım kartlarını DİAYDER üzerinden değer ailelerine teslim edilmesinde görevi kapsamında kastının bulunduğu belirtilen mütalaada Saltık'ın 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

'YAPTIĞIM HİÇBİR ŞEYDEN PİŞMANLIK DUYMADIM'

İBB'li Yavuz Saltık, mütalaaya karşı savunmasında davanın kendisini yetiştiren ailesine ve öğretmenlerine haksızlık olduğunu ifade ederek 'Ben İBB'ye leke getirecek işlere imza atmadım. Ben devlet memuruyum. Bugün burada ne karar ceza alınırsa alınsın yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymadım, duymayacağım da. Benim bu mahkemeden beklentim beraat kararının verilip verilmemesi değildir' dedi.

İBB Muhtarlık Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın yargılandığı davada mütalaa verildi

KARAR İÇİN ERTELENDİ

Sanık Saltık'ın avukatları mütalaaya karşı savunma yaparak müvekkillerinin beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından müzakere arası verdi. Kısa bir süre sonra duruşma salonuna dönen mahkeme heyeti, dosyanın karar verilmek üzere inceleme alınmasına hükmetti. Duruşma bu nedenle 22 Eylül cuma gününe ertelendi.
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İBB Muhtarlık Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın yargılandığı davada mütalaa verildi
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