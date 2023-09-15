Fransa yasaklamıştı! Belçika da iPhone 12'yi incelemeye aldı

Fransa'da Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakan Jean-Noel Barrot, yüksek radyasyon nedeniyle iPhone 12 modellerinin yasaklandığını açıklamıştı.Barrot, ABD'li teknoloji devi Apple güncelleme getirene kadar iPhone 12 model telefonun satışının Fransa'da durdurulduğunu belirtti.Fransa, güncelleme ile sorunun çözülebileceğini belirtirken, aksi halde piyasadaki tüm iPhone 12 modellerinin toplatılacağını da vurguluyor.Bakan Barrot, söz konusu yasağa uyulması için Ulusal Frekans Ajansından (ANFR) tüm görevlilerini seferber etmesini istediğini aktardı.Belçika, Fransa'da satışı durdurulan iPhone 12 model telefonun yaydığı radyasyon miktarı nedeniyle incelemeye alındığını duyurdu.Belçika Dijitalleşmeden Sorumlu Dışişleri Bakanı Mathieu Michel, yaptığı yazılı açıklamada, Belçika Posta Hizmetleri ve Telekomünikasyon Enstitüsünden (BIPT), iPhone 12'nin 'potansiyel tehlikesini' analiz etmesini istediğini bildirdi.Apple grubu başta olmak üzere tüm cihazların belli bir takvimde incelenmesini istediğini belirten Michel, cihazların yaydığı elektromanyetik dalgaların yürürlükteki Avrupa Birliği (AB) mevzuatına göre analiz edilmesini ve düzeltici önlemlerin önerilmesini talep ettiğini kaydetti.Fransa'da elektronik cihazların yaydığı elektromanyetik dalga miktarını kontrol eden kurum, 141 telefon modeli üzerinde yapılan kontrollerde iPhone 12'nin Avrupa'da izin verilen radyasyon miktarını geçtiğinin tespit edildiğini duyurmuştu.Avrupa'da bir telefon cepte veya elde tutulduğunda, 4W/kg radyasyon miktarına sahip olması zorunluluğu bulunurken, bu miktarın iPhone 12 model telefonda 5,74 W/kg olduğu ortaya konulmuştu.Specific Absorption Rate teriminin kısaltılmış hali olan SAR, Özgül Soğurma Oranı anlamına geliyor. Kısacası SAR, telefonların yaydığı radyasyon miktarı olarak tanımlanıyorCep telefonu radyasyonu ve SAR değeri, son on yılda çok fazla endişeye sebep oldu.Bazı kişiler bir sonraki akıllı telefonunu seçerken bu konuya hiç önem vermese de bu değer, bazı kişilerin cep telefonu seçimlerinde en önemli hususlardan biri haline geldi.SAR değerleri ölçülürken, bir akıllı telefonun mümkün olan en yüksek radyasyon seviyesini yayması için en kötü senaryo uygulanır. Bu ölçüm sonrasında telefonun SAR değeri, söz konusu cihazın mümkün olan en yüksek radyasyon seviyesidir.