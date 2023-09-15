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Denizli'de otomobille çarpışan okul servisi bahçeye uçtu

Otomobille çarpışan okul servisinin bahçeye uçması sonucu, 14 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 12 öğrenci ve sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekleme: 15.09.2023 - 12:25 Güncelleme: 15.09.2023 - 12:32 / Editör: Ozge Selin
Denizli'de otomobille çarpışan okul servisi bahçeye uçtu
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı...

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde F.L. idaresindeki okul servisi, Y.K. kontrolündeki otomobille 57. Sokak ve 65/2 sokak kesişiminde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan servis aracı, apartmanının duvarını kırarak bahçeye uçtu. İhbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 sürücü ve serviste bulunan 12 öğrenci kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

'Buraya kasis yapılmalı, çocuklarımız dışarı çıkamıyor'

Denizli'de otomobille çarpışan okul servisi bahçeye uçtu

Okul servisinin bahçesine uçtuğu apartmanda ikamet eden Haldun Birtürk, yaptığı açıklamada yetkililerden kasis istediklerini, gerekli görülmediğini ancak derhal yapılması gerektiğini söyledi.

Birtürk, “Servis, resmen evimizin içine girdi. Biz, yetkililere yıllardır bu kavşağın çok yoğun olduğu ve kasis yapılması gerektiğini iletti. İlgili birimlere yazılı olarak da müracaat ettik. Hatta yeni bir yazı gelmiş, ‘Kasise gerek yoktur' diye.

Bu kaza büyük olduğu için dikkat çekiyor, ama burada maddi hasarlı birçok kaza oluyor. Artık biz bundan sıkıldık, çocuklarımız dışarı çıkamıyor. Yetkililerden istiyoruz, bu kasis derhal buraya yapılmalı” şeklinde konuştu..
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