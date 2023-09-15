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Çorum'da sahte altınla kuyumcuyu dolandırdılar: 2 gözaltı

Bir kuyumcuya sahte altın kelepçeyi satan 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Ekleme: 15.09.2023 - 15:18 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
Çorum'da sahte altınla kuyumcuyu dolandırdılar: 2 gözaltı
Güvenlik güçleri ülke içerisinde huzur bozacak şahıslara yönelik operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda başlatılan operasyonlardan biri de Çorum oldu.

Çorum'da bir kuyumcuya giden A.B. ve F.A. adlı iki şahıs, 18 bin 450 TL değerindeki sahte altın kelepçeyi bozdurarak karşılığında pırlanta ve 15 bin 40 TL nakit parayı alarak ayrıldı.

Bilekliğin sahte olduğunu anlayan çalışanlar polise haber verdi.

Şüpheliler tespit edildi

İhbar üzerine harekete geçen Çorum Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ekipler tarafından yapılan araştırmada şüphelilerden A.B.'nin farklı kimlik bilgileri kullanarak dolandırıcılık yaptığını tespit etti.

Şehir değiştirdiler

Güvenlik kamerası görüntüleri ve konaklama kayıtları incelenen A.B.'nin gerçek kimliğini tespit eden polis ekipleri, şahısların önce Tokat'a, daha sonra da Sivas'a gittiklerini belirledi.

Zanlılar Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sahte altın kelepçeyle yakalandılar

Şahısların Zile ve Yıldizeli ilçesinde de sahte altın kelepçe bozdurdukları tespit edildi.

Şahısların araçlarında yapılan aramada 7 adet benzer özellikte sahte altın kelepçe ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, Çorum Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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