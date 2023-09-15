  • USD: 26,93 - 26,98
  • EURO: 28,71 - 28,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Çiftlik Bank' ne kadar vurgun yaptı? Mağdurların toplam zararı belli oldu

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı 4 dava kapsamında mağdurların zarar tespiti için istenen bilirkişi raporu 1,5 yıl sonra mahkemeye sunuldu. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, 4 bin 414 müştekinin toplam zararı 70 milyon 514 bin lira olarak hesaplandı.

Ekleme: 15.09.2023 - 15:24 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:40 / Editör: Ozge Selin
'Çiftlik Bank' ne kadar vurgun yaptı? Mağdurların toplam zararı belli oldu
Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sırayla görülen 4 duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın bulundukları cezaevinden getirildi.

Başka suçtan tutuklu bulunan Osman Naim Kaya ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları da hazır bulundu.

Mahkemenin önceki celselerde mağdurların zararının belirlenmesi için dosyayı gönderdiği bilirkişi, raporunu mahkemeye sundu.

Raporda bazı müştekilerin zararının bulunmadığı, 4 bin 414 müştekinin toplam 70 milyon 514 bin lira zarara uğradığı aktarıldı.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, davaların ana dava dosyası ile birleştirilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti ise tutuklu sanıklar Fatih Aydın ve Mehmet Aydın'ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davaların, ana dava ile birleştirilmesine hükmetti.

Olay
Kamuoyunda 'Çiftlik Bank' olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu ve iki yıldan fazla süre firari olan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

'Tosuncuk' lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından tutuklanmıştı.

Fatih Aydın Uruguay'da yakalanıp Türkiye'ye teslim edilmişti
'Çiftlik Bank' sistemine ilişkin soruşturma kapsamında 'Bankacılık Kanunu'na aykırılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, Temmuz 2021'de Uruguay'da operasyonla yakalanmıştı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım 2021'de Türkiye'ye getirilen sanık hakimlikçe tutuklanmıştı.

85 bin 646 yıla kadar hapis cezası talebi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Çiftlik Bank sistemine ilişkin 4 ayrı iddianamede, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 4 bin 559 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 699 yıldan 85 bin 646 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamelerde, Aydın kardeşlerin yanı sıra 18 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları talep ediliyor.
Başkan Erdoğan: Yeni bir çağın ayak sesleri duyuluyor!
İBB Muhtarlık Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın yargılandığı davada mütalaa verildi
CHP'de değişim ateşi! Tavşan aday Özgür Özel bugün 'tutum' alıp Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip oluyor: Kurultay tarihi verdi, istifa yok
İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübünde skandal
Bakan Uraloğlu duyurdu: Vergisiz telefonda tarih belli oldu
Enerjide dev adımlar! 2 Nükleer Santral geliyor: Bakan Bayraktar duyurdu: Anlaşma yakın...
Bakan Tunç'tan Madımak davası açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun provokatif sözlerine tepki
Camide içki içip fotoğrafını paylaşan şahıstan rezil sözler: Allah ile dertleştim
Bakan Fidan'dan flaş açıklama: Bölgemizde Türkiye'nin dahil olmadığı bir koridorun olması mümkün değil
Başkan Erdoğan, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor
Erdoğan ve Miçotakis, New York'ta 20 Eylül'de görüşecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, müjdeyi verdi: Konut fiyatları düşecek
Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması: Türkiye'de 9 kişide görüldü
İngiltere'de hastalar tedavi olamıyor! Bekleyenlerin sayısı 7,68 milyona ulaştı
Atina'daki kanlı infazda şoke eden mesaj iddiası: Silahları yok, gelin
New York'ta Türkiye rüzgarı! Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğinde
Yerli ve milli: ATMACA Yunanistan'ın gündeminde! Bir noktaya dikkat çektiler
Külliye'de gençlik buluşması! Başkan Erdoğan: Sayısız oyunu bozduk
Hakan Han Özcan Ankara halkını uyardı! 'Mansur Yavaş, Ankaralılar'a bakterili ekmek yediriyor!'
Kılıçdaroğlu'na 'özel kalem' ihaneti! ‘Kemal bey adına arıyorum’ diyerek...
Meteoroloji uyardı! O illere sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji uyardı! O illere sağanak yağış geliyor!

Fransa yasaklamıştı! Belçika da iPhone 12'yi incelemeye aldı

Fransa yasaklamıştı! Belçika da iPhone 12'yi incelemeye aldı

WhatsApp reklamlı mı olacak? Meta'dan resmi açıklama geldi

WhatsApp reklamlı mı olacak? Meta'dan resmi açıklama geldi

Erciyes'te bulundu: 385 metre derinlikten çıkarıldı bölgenin yeni turizm kaynağı olacak

Erciyes'te bulundu: 385 metre derinlikten çıkarıldı bölgenin yeni turizm kaynağı olacak

'Çiftlik Bank' ne kadar vurgun yaptı? Mağdurların toplam zararı belli oldu

'Çiftlik Bank' ne kadar vurgun yaptı? Mağdurların toplam zararı belli oldu

Rüyasında gördü gerçek oldu: Tam 40 metre!

Rüyasında gördü gerçek oldu: Tam 40 metre!