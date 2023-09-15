  • USD: 26,93 - 26,98
  • EURO: 28,71 - 28,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li Barış Yarkadaş'tan genel başkan adaylığını duyuran Özgür Özel'e: Parti kültürünü paspas ediyor

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin genel başkanlığına aday olduğunu duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen ve seçim yenilgisi sonrasında sorumluluk üstlenmediğini vurgulayan Özel'e, CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş tepki gösterdi. "Özel, parti kültürünü paspas ediyor. Bu yüzden CHP’yi yönetemez zaten" diyen Yarkadaş, "Bu çarpık bakışa kimse prim vermez." dedi.

CHP'li Barış Yarkadaş'tan genel başkan adaylığını duyuran Özgür Özel'e: Parti kültürünü paspas ediyor
Ekleme: 15.09.2023 - 18:59 Güncelleme: 15.09.2023 - 19:02 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Barış Yarkadaş'tan genel başkan adaylığını duyuran Özgür Özel'e: Parti kültürünü paspas ediyor
Genel seçimde yaşanan hezimet sonrası CHP'de başlayan değişim hareketinin öncülerinden Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı. Parti genel merkezinde açıklamalarda bulunan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenerek, "Alınan sonuca bahaneler üretti, yenilginin sorumluluğu üstlenmedi. Güven duygusunu yitiren seçmenimiz duygusal kopuşa sürüklendi" dedi.

"Partimizin 39 milletvekilini başka partilere vermesi unutulmaz hasar bırakmıştır." diyen Özel, "Aynı şekilde partiler arası imzalanan protokollere dair bilgilendirme dahi yapılmadan süreç izlenmiştir. Sorumluluk üstlenmeyen yönetim tarzı kabul edilemez. 2. yüzyılın CHP'si karar alma süreçleri, katılım ve etik ilkeler bakımından yola devam etmelidir. Partinin lideri, kadro, siyaset yapma tarzı yenilenmeli. Tüzükteki yetki ve sorumlulukları bazen aşan yönetim anlayışı toptan terk edilmelidir." diye konuştu.

CHP'li Barış Yarkadaş'tan Özel'e: Parti kültürünü paspas ediyor

Kılıçdaroğlu'na destek veren açıklamalar yapan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Özel'in adaylık duyurusundaki açıklamalarına sert çıktı.

X hesabından yaptığı paylaşımda, "39 milletvekilinin ittifaka verilmesini onaylayan, el kaldıran ve itiraz etmeyenler, kime neyi şikayet ediyor?" diyen Yarkadaş, "Hepiniz oradaydınız… Vekil listesini ben mi yazdım? 10 Mart 2018 tarihinde yazılan tüzük kurultayında ön seçimin kaldırılması için neden 'Kaldırılsın' oyu verdin?" ifadelerini kullandı.
"Özel, parti kültürünü paspas ediyor. Bu yüzden CHP’yi yönetemez zaten" diyen Yarkadaş, "Bu çarpık bakışa kimse prim vermez." diye yazdı.
Başkan Erdoğan'dan Deprem Şurası'nda kentsel dönüşüme destek çağrısı
CHP'li Barış Yarkadaş'tan genel başkan adaylığını duyuran Özgür Özel'e: Parti kültürünü paspas ediyor
Kılıçdaroğlu'na rakip olduğunu duyuran Örsan Öymen: Demokratik ülkelerde genel başkanlar bir veya iki seçim kaybedince istifa eder
Başkan Erdoğan: Yeni bir çağın ayak sesleri duyuluyor!
İBB Muhtarlık Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın yargılandığı davada mütalaa verildi
CHP'de değişim ateşi! Tavşan aday Özgür Özel bugün 'tutum' alıp Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip oluyor: Kurultay tarihi verdi, istifa yok
İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübünde skandal
Bakan Uraloğlu duyurdu: Vergisiz telefonda tarih belli oldu
Enerjide dev adımlar! 2 Nükleer Santral geliyor: Bakan Bayraktar duyurdu: Anlaşma yakın...
Bakan Tunç'tan Madımak davası açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun provokatif sözlerine tepki
Camide içki içip fotoğrafını paylaşan şahıstan rezil sözler: Allah ile dertleştim
Bakan Fidan'dan flaş açıklama: Bölgemizde Türkiye'nin dahil olmadığı bir koridorun olması mümkün değil
Başkan Erdoğan, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor
Erdoğan ve Miçotakis, New York'ta 20 Eylül'de görüşecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, müjdeyi verdi: Konut fiyatları düşecek
Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması: Türkiye'de 9 kişide görüldü
İngiltere'de hastalar tedavi olamıyor! Bekleyenlerin sayısı 7,68 milyona ulaştı
Atina'daki kanlı infazda şoke eden mesaj iddiası: Silahları yok, gelin
New York'ta Türkiye rüzgarı! Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğinde
Yerli ve milli: ATMACA Yunanistan'ın gündeminde! Bir noktaya dikkat çektiler
Meteoroloji uyardı! O illere sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji uyardı! O illere sağanak yağış geliyor!

Fransa yasaklamıştı! Belçika da iPhone 12'yi incelemeye aldı

Fransa yasaklamıştı! Belçika da iPhone 12'yi incelemeye aldı

WhatsApp reklamlı mı olacak? Meta'dan resmi açıklama geldi

WhatsApp reklamlı mı olacak? Meta'dan resmi açıklama geldi

Erciyes'te bulundu: 385 metre derinlikten çıkarıldı bölgenin yeni turizm kaynağı olacak

Erciyes'te bulundu: 385 metre derinlikten çıkarıldı bölgenin yeni turizm kaynağı olacak

'Çiftlik Bank' ne kadar vurgun yaptı? Mağdurların toplam zararı belli oldu

'Çiftlik Bank' ne kadar vurgun yaptı? Mağdurların toplam zararı belli oldu

Rüyasında gördü gerçek oldu: Tam 40 metre!

Rüyasında gördü gerçek oldu: Tam 40 metre!