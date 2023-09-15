Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, müjdeyi verdi: Konut fiyatları düşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki katıldığı bir canlı yayın programında gündeme dair soruları yanıtladı. Yarın İstanbul'da başlayacak "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası"nın kapsamına ilişkin soru üzerine Özhaseki, şehirlerin depreme karşı dirençli hale getirilmesi gündemiyle toplanacaklarını söyledi.6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde yapılaşma çalışmalarıyla ilgili soruya da Özhaseki, "Şu anda ihalesini yapıp işe başladığımız konut sayısı 200 bin. TOKİ çok güçlü bir kuruluş. Bununla iftihar ediyoruz, bu son depremde de sınıfı geçti TOKİ." karşılığını verdi.Özhaseki, güvenilir konut yapımının önemini vurgulayarak, "Biz konutlarımızı, iş bölgelerimizi buradaki depremlere hazır şekilde yaptığımız takdirde hiçbir korku yaşamadan evimizde oturabiliriz." diye konuştu.Bakan Özhaseki, "8-9 büyüklüğünde bir deprem olsa bile evimizden hiç çıkmadan ufak korumalarla, depremi rahatlıkla atlatabiliriz ancak biz standartlara uymadıysak, o bizim inşaatlar için getirdiğimiz birtakım kuralları ihlal edip inşaatları yapmışsak, 'Boşver, bir şey olmaz' diyerek devam ettiysek o zaman işimiz zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde imar yetkisini Bakanlık olarak aldıklarını belirten Özhaseki, bu alandaki tedbirlere yönelik şunları söyledi: "Birincisi asla fay hatlarının, fay kırıklarının olduğu yerlere imar yok. Yaptırmayacağız çünkü fay hattının geçtiği yerler üzerinde ne olursa olsun, çelik hatlar bile olsa onu bükecek kadar büyük bir enerji patlaması oluyor orada. İkincisi dere yataklarının olduğu yere ev yaparsanız bunun çaresi yok zaten. Sonra sıvılaşma olan yerler var. Göllere yakın olan yerlerde alt taraftan sıvılaşmış olan binaların göle doğru yattığını gördük. Bir de yapılaşmanın kuralları var, birinci kural zemin etüdünü yapmak. Zemindeki sertliğe göre statik hesaplarının çıkartılması gerekiyor."Yerinde dönüşüme ilişkin bir soru üzerine Bakan Özhaseki, "Bu alanlara bir kısım vatandaşımız gitmek istemiyor. Çarşı 7 kilometre ötede ev yaptık hadi oraya git, hadi oradan çık da oraya git. Vatandaşlar hatıralarından ayrılmak istemiyor." dedi.Özhaseki, "Yerinde dönüşüm için 210 bin kişi müracaat etmiş." bilgisini paylaştı.Kira fiyatlarına yönelik bir soruya karşılık Özhaseki, "Kentsel dönüşümü hızlandırıp yeni konutlar yapmamız birinci vazifemiz olarak duruyor. İkincisi şu an yeni bir genel müdürlük oluşturuyoruz. O genel müdürlük bünyesinde de biz bütün Hazine arazilerini taratıp, planlayıp arz etmeyi düşünüyoruz. Elbette ki açık rekabetçi ortamda, bunların arzı yapılacak ama fazlaca arz ettiğimizde fiyatlar düşecektir." diye konuştu.İklim değişikliğine ilişkin de değerlendirmesi sorulan Özhaseki, bu konuda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçen Sıfır Atık Projesi'nin önemine vurgu yaptı.TOKİ'den iş yeri ve konut alan vatandaşlara yönelik soru üzerine de Bakan Özhaseki, şunları kaydetti: "Vatandaşımızın elinde bir birikim varsa onu ödeyip evinin sahibi olmak istiyor. 2022 Haziran'ından önce yapılanlar için yani 1 yıl öncesini kabul edelim, o tarihten evvel yapılan evlerle ilgili yakında kampanya başlatacak arkadaşlarımız. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle başlatırlar. Yüzde 25 indirim var. Peşin para ödeyen vatandaş yüzde 25 eksik ödeyerek borcundan kurtulmuş olacak. Eğer vatandaş diyorsa ki benim burada 1 milyon lira borcum var ama elimdeki para 250 bin lira. O 250 bini verip o indirimden yine istifade edebilir. Dörtte birini ödeyerek yine indiriminin o miktarına denk gelen kısımda indirimden istifade edebilir."2022 haziranından önce yapılan konutlar için yakında arkadaşlarımız kampanya başlatacaklar. Borcunu peşin kapatmak isteyenlere yüzde 25 indirim yapılacak.Öte yandan, Bakanlıktan yapılan açıklamada, yüzde 25 indirim kampanyasının 21 Eylül'de başlayacağı ve 19 Ekim'de sona ereceği duyuruldu. Konut ve iş yeri alıcılarının, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini 21 Eylül-19 Ekim 2023 tarihleri arasında satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankadan öğrenebileceği bildirildi.Açıklamaya göre, alıcıların, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması, geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun olmaması gerekiyor.Kampanyaya dahil olan konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak isterse de Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde ise söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.