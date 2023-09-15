Bursa'da iki araç birbirine girdi: Yaralılar var!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Yavuzselim Mahallesi Barış Caddesi'nde, Songül G. (23) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Furkan Y. (22) idaresindeki 01 ALS 287 plakalı otomobille çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücüler, ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan Songül G'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.